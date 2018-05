Rajoy dice que está "animado y con ganas" para presentarse a la reelección

Sobre Gürtel y Zaplana: "El PP es mucho más que diez o quince casos aislados"

El presidente del Gobierno y del Partido Popular,, ha asegurado este jueves que está "animado y con ganas" para presentarse a la reelección en las próximas generales, pero ha agregado que es una cuestión que tiene que hablar con su partido, dado que "todavía no se ha tomado esa decisión"."Yo estoy animado y con ganas, pero estas cosas hay que hablarlas fundamentalmente dentro del partido", ha declarado Rajoy en una entrevista en la cadena Cope , que ha recogido Europa Press, un día después de haber aprobado en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que le garantizaEl jefe del Ejecutivo ha señalado que "todavía quedan cosas por hacer" porque quiere llegar atrabajando y que "la recuperación llegue a más personas". "Ahora se pueden hacer cosas que no pudimos hacer en los años anteriores porque la economía estaba en una situación muy mala", ha apostillado.Además, como ha hecho en otras ocasiones, Rajoy ha salido en defensa del bipartidismo porque con PP y PSOE, ha dicho, España ". Por eso, ha criticado que haya fuerzas políticas nuevas que "presuman" de no haber gobernado "nunca" y que trasladen una sensación de "adanismo" y de que con ellas "empieza el mundo".En cuanto a las encuestas, el jefe del Ejecutivo ha pedido también tomarlas con "porque, según ha recordado, ante las elecciones generales de 2015 y 2016 se llegaba a hablar de un empate entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos y al final ganó su partido. "Esto de las encuestas hay que tomarlas con mucha precaución", ha recalcado.Mariano Rajoy ha rechazado la "distinción" que han acordado PNV y Bildu para diferenciar entre nacionalidad y ciudadanía vasca en el futuro Estatuto de Autonomía y ha recalcado que "eso evidentemente" no lo ha pactado con los nacionalistas vascos, sino solo su apoyo al proyecto de Presupuestos."Yo desde luegode ciudadanos vascos y nacionales vascos ni creo en el derecho de autodeterminación que no recoge nuestra Constitución ni ninguna europea" ha manifestado Rajoy. En concreto, PNV y Bildu aprobaron este miércoles una propuesta de preámbulo del Estatuto vasco –rechazada por PP, PSE-EE y Podemos– que distingue entre nacionalidad vasca y ciudadanía o vecidad administrativa de quienes residen en la comunidad. Además, ese texto defiende una relación "bilateral" dentro de un "modelo confederal" entre el País Vasco y el Estado y el blindaje del autogobierno, sí como el derecho a decidir del pueblo vasco, que reconoce como nación.Rajoy ha afirmado que "" no lo ha pactado con el PNV y ha añadido que su acuerdo con los nacionalistas vascos se ciñe a los Presupuestos Generales del Estado. "Hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo con el PNV, como en la política europea y el grueso de la política económica; y otras en las que nuestras posiciones son muy diferentes", ha manifestado.El presidente del Gobierno ha defendido en relación a la detención del exministro Eduardo Zaplana y a la trama Gürtel, cuya sentencia está a punto de salir, que "el PP es mucho más que diez o quince casos aislados". "Esos acontecimientos a los que usted se refiere nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años. Esto de la Gurtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores a 2009 y el otro caso que me habla usted (Zaplana) habla del año 'noventa y tantos'. Nos hace mucho daño", ha señalado.En esta línea, ha defendido que el PP lleva "muchos años gobernando" y en "la mayoría" de las administraciones en las que está y ha estado "no se han generado esas situaciones", que a su juicio, "son lamentables". "Haremos lo posible y lo imposible para evitar que estas cosas vuelvan a suceder", ha asegurado.Sobre el particular de Zaplana, al que no ha mencionado por su nombre, Rajoy ha reconocido queque "este tipo de noticia apareciese en los medios de comunicación" y ha declinado más comentarios porque, según ha afirmado, no puede hablar de lo que no conoce.hasta que sepa exactamente lo que ha ocurrido, porque toda la investigación está bajo secreto de sumario y se publican unas cosas y otras diferentes y a estas alturas, creo que la gente tiene derecho a un juicio justo, no sólo ante los tribunales sino también ante el resto de sus compatriotas", ha apostillado.