El líder del Grupo Parlamentario Popular,, subió este viernes a la tribuna del Congreso en la que iba a ser su última intervención como portavoz del partido del Gobierno y el escaño de su jefe seguía vacío, como toda la tarde del jueves. Mariano Rajoy, no estaba para escucharle decir a Pedro Sánchez que quiere ser presidente del Gobiernodefinió Hernando tras acusar al jefe de los socialistas de llegar a la MoncloaTras hurgar en la herida de que el PSOE vaya a gobernar con los Presupuestos del PP, el portavoz conservador se dedicó a golpear a quienes van a dar el sí a Pedro Sánchez: desde Venezuela y el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero a Bildu,En este punto, se preguntó si a partir de ahora iban a poderTambién hubo para el PNV:, dijo tras señalar que siempre les había considerado un partido de fiar, pero que se equivocó. Y, como no, para el PSOE: que tiene más deel único partido, dijo, condenado en firme junto al PDeCAT. "¿Si la Presidenta [Cristina] Narbona es sentada en un tribunal va a usted a dimitir? Ya veo que no. ¿Va a pedir a [José Luis] Ábalosde la Comunidad Valenciana?", preguntó.Y, para cerrar el círculo, dirigió la mirada a Ciudadanos, culpando a Albert Rivera de haber empujado a quese enfrente a esta moción de censura. Cómo es posible, se preguntó Hernando, que Ciudadanos haya responsabilizado al Gobierno de una cosa -el caso Gürtel- que ocurrió en dos ayuntamientos madrileños en 2003. En Andalucía, sostuvo, el partido naranja no pone las cosas tan difíciles a"El señor Rivera ha contribuido ha desestabilizar el Gobierno deexigiendo unas elecciones anticipadas, como ya exigió en Cataluña, donde las pidió y tras ganar siguió echando la culpa al PP", señalaría Hernando.