Los pensionistas recibirán los atrasos de la subida de pensiones el 27 de julio

Publicada el 12/07/2018 a las 19:34 Actualizada el 12/07/2018 a las 19:58

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este jueves que el día 27 de julio se va a proceder alrecogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, informa Europa Press.Así lo ha señalado Valerio durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, que también ha señalado que el Gobierno está trabajando para garantizar la revalorización de las pensiones."Se están dando todos los pasos para poder efectuar el pago del incremento del 1,35% de las pensiones una vez ya abonado el incremento del 0,25%, que se pagó a principios de año, y esto alcanzará a", ha señalado.También ha señalado que se tiene que hacer efectivo el pago del 2,75% adicional que corresponde al, al Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y a las no contributivas, incremento que va alcanzar a 2,5 millones de personas que se benefician de las pensiones mínimas, a 200.000 que se benefician del SOVI y a 500.000 personas que cobran las no contributivas.Por otro lado, respecto a las pensiones de viudedad, Valerio ha señalado que se está trabajando en el abono que supone elde la pensión de viudedad tras aumentar la base reguladora desde el 52% al 56%, en este caso con efectos a partir del 1 de agosto.En concreto, gracias al acuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy alcanzó con el PNV , laseste año, lo que ha beneficiado a 2,4 millones de pensionistas, mientras que las no contributivas también se han incrementado un 3%, beneficiando, de media a 450.000 perceptores.Las pensiones con una cuantía mensual de hasta 700 euros mensuales (9.800 euros anuales) subieron un 1,5%, beneficiando a 1,5 millones de pensionistas, en tanto que las pensiones con un importe de entre 700 y 860 euros mensuales (12.040 euros anuales) aumentaron un 1%, lo que ha beneficiado a una media de 880.000 pensionistas.No obstante, estas subidasal incremento del 0,25% en que aumentaron las pensiones a principios de este año, sino que ya incorporan dicho porcentaje.La base reguladora de las pensiones de viudedad con importestambién subió dos puntos, lo que ha beneficiado a medio millón de pensionistas, que han visto así incrementada su pensión en torno a un 2%.La subida de la base reguladora ha afectado a los titulares de pensiones de viudedad con 65 o más años, que no percibían otra pensión pública, y que no tenían ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual,de ingresos establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.Con esta subida se desarrolla la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, en la que se contemplaban mejoras para las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores ingresos. El Gobierno fuesu cumplimiento año tras año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.Finalmente, este incremento se hará en dos años para cumplir con los plazos establecidos: la base reguladora aumentará desde el 52% al 56% a partir del 1 de agosto de este año yel 1 de enero de 2019.