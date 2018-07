Castilla-La Mancha exige no destinar "una sola gota" a regadío en Levante

Publicada el 16/07/2018 a las 11:49 Actualizada el 16/07/2018 a las 12:22

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha,, ha presentado este lunes el borrador del documento de posición en, en el que, ha señalado, la postura es la de que no se destine "", ya que "el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha".Martínez Arroyo ha comentado, durante la rueda de prensa en la que ha presentado el borrador, que el documento, quede la región y que se enviará "en los próximos días" a las fuerzas políticas castellano-manchegas, plantea que"cuando hayahumano" en la cuenca receptora y "siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente". "Es de sentido común", ha afirmado."Lo que planteamos en el documento es la necesidad dede agua en el Levante, priorizando lafórmula para abastecer de agua a regantes y limitando el trasvase a las necesidades imperiosas y reales de abastecimiento humano, cuestión que no ha ocurrido durante toda la legislatura mientras se aprobaba trasvase tras trasvase en una situación de sequía extrema y con las desaladoras no funcionando al cien por cien", ha explicado el consejero, que ha insistido en que "nadie puede dar lecciones a Castilla-La Manchaporquedel ránking desde hace muchos años".Francisco Martínez Arroyo ha detallado que el borrador de este documento de posición ha sido tratado con las, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha ( Cecam ), las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; la Federación de Municipios y Provincias, todas las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana, la Junta Central de Regantes Mancha Oriental del Júcar, la Plataforma de Regantes de la Cuenca del Segura, comunidades de regantes de la cuenca del río Tajo, las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción WWF , además del sector vitivinícola de la región y la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.