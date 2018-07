Directo | Sánchez anuncia que su Gobierno procederá "en muy breve espacio de tiempo" a la exhumación de Franco

Publicada el 17/07/2018 a las 08:44 Actualizada el 17/07/2018 a las 09:44

info Libre

️@sanchezcastejon anuncia un Plan de Choque para crear empleo juvenil, que revisará los contratos de relevo y prácticas; políticas activas de empleo para jóvenes; nueva regulación de las prácticas no laborales; Estatuto del Becario y eliminará las prácticas extracurriculares. — PSOE (@PSOE) 17 de julio de 2018

️@sanchezcastejon anuncia que las CCAA tendrán 2 décimas más de objetivo de déficit. Esto se traducirá en unos 2.400 millones de euros de margen fiscal adicional para el conjunto de las administraciones. Consejo de Política Fiscal 19 de julio y #Cmin lo aprobará el 20. — PSOE (@PSOE) 17 de julio de 2018

️@sanchezcastejon define la #AgendaDelCambio con 4 pilares:



1⃣ Consolidar crecimiento económico y empleo digno

2⃣ Igualdad y cohesión social

3⃣ Regenerar democracia y cohesión territorial

4⃣ Construcción europea — PSOE (@PSOE) 17 de julio de 2018

El presidente del Gobierno,, explica este martes su programa para los próximos años un mes después de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy y le llevó a la Moncloa y apenas unas horas después de que su intento de renovar la cúpula de RTVE sufriese una severa derrota parlamentaria y pusiese en evidencia la fragilidad de sus apoyos.Sigue en, minuto a minuto, la comparecencia de Sánchez:En relación con el mercado laboral, anuncia medidas dedicadas al. El Gobierno revisará los contratos de relevo y prácticas, pondrá en marcha políticas activas de empleo para jóvenes, elaborará una nueva regulación de las prácticas no laborales, creará el Estatuto del Becario y eliminará las prácticas extracurriculares.El Gobierno, según informa Sánchez, elaborará un. Será aprobado por el Consejo de Ministros antes de finalizar el mes de julio y supondrá, asegura, un cambio de las políticas laborales que se han desarrollado en España desde que el PP aprobara la reforma laboral de 2012.Sánchez inicia ahora el debate sobre laaprobada por el anterior Gobierno conservador de Mariano Rajoy. La califica de "fracaso moral" y "también recaudatorio". Por ello, anuncia que el Ejecutivo aprobará unpara luchar "contra el fraude fiscal, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir por ley amnistías fiscales". Sin embargo, tal y como estaba previsto, las medidas no tendrán carácter retroactivo, tal y como avanzó este lunes en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. "Desgraciadamente no podemos cambiar un pasado ya sentenciado. Pero podemos evitar nuevas amnistías fiscales. Vamos a prohibir futuras leyes de amnistía fiscal", declara. [AMPLIACIÓN] Sánchez anuncia que ", y las comunidades autónomas tendrán dos décimas más, lo que supondrá 2.400 millones de margen para las administraciones".Afirma, además, que la moción de censura que le llevó al Gobierno ha sido "un". Y ese cambio, explica, se materializará a través de la "agenda del cambio", que tiene como prioridad "consolidar el crecimiento y el empleo digno, avanzar en cohesión social e igualdad, avanzar en democracia y superar la crisis catalana y nuestra participación activa en la construcción europea".El presidente del Gobierno anuncia de que la decisión dedel Valle de los Caídos es "firme" y se hará en el tiempo más "breve" posible. Arranca, con estas palabras, aplausos en el Congreso de los Diputados. "Nuestra democracia tendrá símbolos que unan, no que separen", afirma.Comienza la comparecencia del jefe del Ejecutivo.En un principio estaba previsto que la sesión de este martes por la tarde abordara un pleno monográfico sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia en Cataluña solicitado por Cs. Finalmente, el orden del día del pleno, consultado por Europa Press, altera los tiempos y fija que–que no deben votarse–.