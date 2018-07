Echenique se enzarza con unos periodistas por las primarias de Andalucía: "A ustedes no les veo muy inteligentes"

Publicada el 18/07/2018 a las 10:41 Actualizada el 18/07/2018 a las 13:10

El secretario de Organización de Podemos,, ha protagonizado un encontronazo este miércoles con unos periodistas de Espejo Público de Antena 3 a raíz de sus comentarios sobre las primarias de la formación morada en Andalucía, en las que los inscritos han elegido a Teresa Rodríguez como candidata a la Presidencia de la Junta. "A ustedes no les veo muy inteligentes", ha respondido Echenique.En dicha entrevista recogida por Europa Press, el secretario morado ha replicado así a las afirmaciones detras la victoria de Rodríguez en Andalucía, a lo que otro ha apostillado que"Bueno, yo me hago cargo de sus opiniones,pero tampoco creo que haya que opinar", ha contestado Echenique a los periodistas. En ese momento la presentadora del espacio le ha interrumpido para exigirle que "trate con respeto" a los colaboradores porque entendía que nadie le había faltado el respeto a Echenique.El secretario de Organización morado, que se ha referido a losha justificado su comentario en que los periodistasSeguidamente la presentadora ha exigido a Echenique que retirase la afirmación porque consideraba que es "un insulto" hablar de la inteligencia de las personas que colaboran en el programa. "Yo pido a los tertulianosSi ellos se abstienen yo me abstengo de juzgar", ha manifestado Echenique evitando, de esa manera, pedir disculpas a los periodistas.Ante esto, uno los periodistas ha achacado a Echenique, mientras que la presentadora recalcaba que no iba a permitir que se insulte en su programa.Para finalizar, uno de los colaboradores ha preguntado al secretario morado si estaba satisfecho con el resultado en las primarias andaluzas, a lo que Echenique ha respondido que: "No es cuestión de si estoy satisfecho o no, es que se llama democracia".