Los taxistas de Madrid cortan la Castellana al concentrarse ante el Ministerio de Fomento

Publicada el 30/07/2018 a las 13:40 Actualizada el 30/07/2018 a las 14:30

La reunión con Fomento

Los taxistas dehan cortado este mediodía el centro de Madrid, al tomar con miles de sus vehículos un tramo del Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital, el que coincide ante la sede del Ministerio de Fomento. Según informa Europa Press, el colectivo ha tomado todos los carriles centrales de esta vía desde la zona de Azca hasta Gregorio Marañón, principal eje de negocios de la capital, ante una importante presencia policial.En, los taxistas también han colapsado algunas de las principales vías del centro como la calle Colón, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Allí, un gran número de taxistas está concentrado con los vehículos parados y la música alta. Además, a medida que se van uniendo más coches a la protesta, estos son recibidos haciendo sonar los cláxones y con aplausos. Entre las consignas que corean los asistentes figuran 'Desunidos moriremos antes' y 'De aquí no nos mueven hasta que haya cien por cien garantías de que vamos a conservar nuestros trabajos". Muchos de los taxis llevan, además, carteles con el lema '1/30, que se cumpla la ley'. Por su parte, Aena ha comunicado que no hay servicio de taxi por la huelga en los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises (Valencia).En, unos 300 taxistas han protagonizado este lunes, entre las 8.00 y las 11.00 horas, aproximadamente, una "marcha espontánea" con sus vehículos, circulando a baja velocidad por las principales vías de la ciudad y provocando atascos, especialmente en el centro. Asimismo, la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Auttacor), mayoritaria entre los taxistas cordobeses, ha anunciado que se suma a "los paros y manifestaciones pacíficas que recorren estos días la geografía de toda España, en protesta por la inacción del Gobierno y la connivencia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) con las multinacionales que tratan de desmantelar el servicio público del taxi".En, también están haciendo un "seguimiento total" del paro convocado en la Comunidad foral entre las 6 y 13 horas para mostrar su apoyo a los trabajadores del sector en Barcelona.Estas protestas se suma a la huelga indefinida que el sector del taxi mantiene desde el sábado en demanda de medidas que limiten la expansión de las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify. A finales de la pasada semana los taxistas dese declararan en huelga indefinida al dejar los tribunales en suspenso el reglamento aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad para limitar a las empresas de VTC. Este lunes, los más de 1.700 conductores de taxi continúan bloqueado la Gran Vía de Barcelona y parte del Paseo de Gracia.Estas concentraciones tiene lugar coincidiendo con elpara intentar atajar el conflicto en el sector. El secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, y las principales asociaciones del sector del taxi (Fedetaxi, Antaxi y Élitetaxi) arrancaron sobre las 12.20 horas una reunión con la que buscan atajar el conflicto abierto entre este gremio y el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y poner fin a la huelga de taxistas. Por parte de Fomento , además del 'número dos' del Departamento, asisten también al encuentro el subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, y la directora general de Transportes, Mercedes Gómez.Antes de iniciar la reunión, el portavoz del sindicato 'Élite Taxi', Alberto Álvarez, ha supeditado a esta reunión el posible bloqueo del puerto de Barcelona, como han sostenido colectivos de taxistas como medida de presión en este conflicto . "Veremos lo que pasa después de la reunión. Los taxistas de Cataluña están muy cansados de promesas que no se cumplen y, fijaos, si hemos llegado a esta situación es porque llevamos muchos años de engaños y mentiras", ha subrayado en declaraciones en la Cadena SER recogida por Europa Press.Los taxistas detambién se suman la huelga convocada y secundan un paro a partir de las 6.00 horas de este lunes que se prolongará hasta la medianoche del martes, 31 de julio. El colectivo detambién ha decidido convocar una huelga desde las 12.00 horas de este lunes y hasta las 00.00 horas del miércoles en apoyo a los compañeros que se reúnen en Madrid en el Ministerio de Fomento para abordar la problemática de los vehículos con conductor. En, los taxistas han acordado en asamblea sumarse a la huelga que, desde las 6.00 horas de este lunes, están desarrollando sus compañeros de Bizkaia y Gipuzkoa.De igual forma, los taxistas de, Molina de Segura, Alcantarilla y Las Torres de Cotillas se suman a esta huelga indefinida De tal forma, desde las 12,00 horas de esta mañana los taxis están en huelga indefinida, habiendo establecido un 40 % de servicios mínimos. Se espera que el resto de municipios murcianos se vayan sumando. Cartagena, decidirá si secundan o no el paro en los próximos días.