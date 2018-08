La ARMH se queja de que el Gobierno no le da datos de medallas pensionadas como la de 'Billy el niño'

Publicada el 08/08/2018 a las 21:11 Actualizada el 08/08/2018 a las 21:27

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ( ARMH ) ha criticado este miércoles al Gobierno porpensionada durante la dictadura como la de Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, informa Europa Press.En concreto, la ARMH solicitó el pasado julio esta información a través del Portal de transparencia de la administración del Estado . El Ejecutivo le ha respondido que no le pueden facilitar los datos porquey porque resulta muy complicado acceder a esos datos de hace décadas. Por estos motivos,A juicio de la ARMH, "cuesta entender" que en la base de datos donde figuran todas las personas pensionistas en España no estén recogidos, a través de "un código", quiénes de estas reciben una condecoración pensionada como la de Billy el niño , "de ese tipo de premio".Asimismo, la asociación ha criticado que el argumento utilizado por el subsecretario de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio José Hidalgo, para rechazar la demanda de información "no figura" entre las causas que pueden invalidar una petición en el Portal de transparencia y ha anunciado que estudiarán presentar "algún recurso".