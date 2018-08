Defensa investigará a un cabo del Ejército de Tierra por suscribir una obviedad: Franco fue un "genocida"

Publicada el 23/08/2018 a las 13:41 Actualizada el 23/08/2018 a las 14:10

El Ministerio de Defensa ha abierto unapor firmar un manifiesto, en respuesta al escrito impulsado por militares retirados que exalta la figura del dictador.Según han informado a Europa Press fuentes de Defensa, el Ministerio, que ya abrió una investigación sobre cinco reservistas que suscribieron el documento en apoyo a Franco,Sin embargo, estas fuentes han precisado que al estar el cabo actualmente en activo,. De esta manera, en lugar de abrir el procedimiento la propia ministra del ramo, Margarita Robles, lo hará el superior directo del cabo, quien deberá nombrar un instructor para la información reservada —en el caso de los reservistas, fue Robles quien designó al teniente general Miguel Ángel Villarroya para la instrucción—., al contrario que los militares retirados por completo, motivo por el que Defensa no investigará al resto de los profesionales castrenses que han apoyado uno u otro manifiesto.El retirado capitán de navío de la Armada Arturo Maira, portavoz de los "militares democráticos y antifascistas" firmantes del manifiesto que tacha de "genocida" al dictador Francisco Franco, considera que el Ministerio de Defensa está "profundamente equivocado" por abrir una investigación sobre el cabo del Ejército de TierraEn declaraciones a Europa Press ha asegurado no tener constancia de la apertura de una investigación sobre el cabo, más allá de lo que ha leído en los medios, pero ha advertido de que cualquier "castigo" por "defender la democracia e ir contra el franquismo" demostrará que España "no es un país democrático".El escrito, impulsado entre otros por Maira, nació en respuesta al manifiesto promovido por un grupo de militares retirados que exalta a Franco. Maira cree que debe distinguirse entre un manifiesto que "pone una línea roja al pueblo español, como es el no exhumar los restos de Franco" y otro que "defiende la democracia"."El Ministerio de Defensa siempre ha", ha lamentado Maira, y ha avisado de que próximamente se unirán al escrito que él promulga "más personas en activo que se van a unir en favor de la democracia".