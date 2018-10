Junqueras, en TVE: resolver la crisis en Cataluña pasa por el "diálogo" y el "acuerdo político" con el Estado

Publicada el 07/10/2018 a las 14:05 Actualizada el 07/10/2018 a las 14:41

Críticas de PP y Ciudadanos a la entrevista

Resulta vergonzoso que en la televisión pública se vaya a emitir una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo. ¿Esta es la televisión que quieren? @InformeSemanal #TVEsinGolpistashttps://t.co/nfYlMIuiKA — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de octubre de 2018

Sánchez se saltó por decretazo el concurso público en RTVE para cosas como esta: entrevista a un preso procesado por malversación y rebelión, blanqueando a su socio para preparar un indulto infame. #GrietasDelProcesIS — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 6 de octubre de 2018

A PP y a C’s les molesta más la entrevista de un demócrata como Junqueras en TVE que la fiesta de un torturador como Billy el Niño en una comisaría. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 6 de octubre de 2018

Jordi Sánchez también pide preservar la actitud pacífica

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que, en unas declaraciones al programa Informe Semanal de TVE , en la primera entrevista en una televisión nacional, realizada a través de un cuestionario. "Con incidentes no se consigue nada", ha explicado el exvicepresidente de la Generalitat desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde se encuentra en prisión preventiva.Junqueras también. El presidente de ERC ha insistido en que "vía adecuada" para resolver la crisis en Cataluña pasa por el "diálogo" y el "acuerdo político" con el Estado., ha señalado Junqueras en el reportaje Grietas del procés de Informe Semanal. De esta forma se ha referido a las actuales relaciones entre JxCAT y ERC después de que el president de la Generalitat, Quim Torra, garantizara la unidad del Govern "hasta como mínimo las sentencias" del 1-O El exvicepresidente de la Generalitat ha admitido que. "Confío en que se dediquen las energías a lo que sirva más a los ciudadanos", ha añadido. Junqueras también ha manifestado su "obligación de gobernar para todos", al mismo tiempo que se ha remitido al programa político con el que su formación fue a las elecciones y en el que se hablaba de "restablecer una relación bilateral con el Estado".Asimismo, también ha apostado por, "igual" que el que se hizo en Escocia o en Québec. A su juicio, una consulta así la "defiende el 80% de la gente, sea independentista o no".Representantes dela raíz de estas declaraciones de Junqueras para TVE., a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que recoge Europa Press, ha asegurado que le resulta "vergonzoso" que TVE emita "una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió el independentismo". "¿Esta es la televisión que quieren?, se preguntó.Por su parte, el presidente de Ciudadanos,, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se saltase por decretazo" el concurso público en RTVE para "entrevistar a un preso procesado por malversación y rebelión", con el que, según él, se consigue blanquear "a su socio" para preparar "un indulto infame".En respuesta a estas declaraciones por parte de ambos partidos, el compañero de filas de Junqueras y diputado de ERC,, ha afirmado que, tanto al PP como a Ciudadanos, "les molesta más la entrevista de un demócrata como Junqueras en TVE que la fiesta de un torturador como Billy el Niño en una comisaría".Por su parte, el presidente de JxCat en el Parlament y expresidente de la ANC,, y ha pedido preservar la actitud pacífica: "Nada justifica la violencia ni los disturbios". En un artículo publicado este domingo en el diario Ara y recogido por Europa Press, Sànchez, encarcelado en Lledoners, ha insistido en que la no-violencia no puede ser una estrategia que se active o se desactive dependiendo del momento, y ha insistido en que la protesta pacífica permitirá "ganar terreno" hacia la República catalana."Las caras que se esconden detrás de un pañuelo no representan la convicción, dignidad y fortaleza del pueblo que hizo posible el 1-O", y ha recordado que, aunque ve imprescindible hacerlos sin violencia ni disturbios, en sus palabras.Asimismo, ha reclamado quey, si es necesario, expedientar o llevar ante los tribunales a aquellos agentes que hayan hecho un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza: "Tolerancia cero con la violencia, venga de donde venga". "Seguro que hay muchos motivos para estar enfadados y que el bloqueo político de la situación es uno de ellos", ha aceptado Sànchez, que ha subrayado que la desobediencia civil también es asumir sin miedo los propios actos y resistir con dignidad las mentiras y vejaciones del Estado español, según él.