Publicada el 15/10/2018 a las 11:54 Actualizada el 15/10/2018 a las 12:17

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados , Carles Campuzano, ha indicado, este lunes, que no se puede "exigir" al Gobierno que, como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019."No se debe poner una condición de este tipo", ha asegurado Campuzano en una entrevista en la Cadena SER , recogida por Europa Press, al ser preguntado porNo obstante, el diputado exconvergente ha apuntado que hay que entender que ante "situaciones de injusticia" resulta "difícil" entablar. "Sin esta situación nosotros estaríamos en condiciones de entrar en una negociación a fondo", ha señalado.De todos modos, el portavoz del PDeCAT ha subrayado que la posición del abogado del Estado, al igual que la de la Fiscalía General del Estado,que, ha dicho, han tenido "muchísimos" catedráticos de Derecho Penal españoles.Así ha reiterado que expertos en Derecho han afirmado que lo ocurrido en septiembre y octubre del año pasado "no merece reproche penal".Sobre la negociación de los Presupuestos tras el pacto alcanzado entre el Gobierno Podemos , Campuzano ha señalado que todavíay tampoco el Ejecutivo se ha puesto en contacto con su formación."Hoy por hoy, el Gobierno no ha tenido" ha recalcado el portavoz, aunque en ese acuerdo ve "cosas que compartimos y pueden resultar interesantes".Con respecto, a las tensiones internas en el PDeCAT y a una posible escisión del grupo parlamentario en Madrid, Campuzanoasegurando que sería una situación "ridícula"."Somos ocho personas en el grupo parlamentario,. A veces discrepamos, pero es normal, forma parte de la vida política en democracia", ha zanjado.