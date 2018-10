El Gobierno abre la puerta a eliminar la prescripción de los abusos a menores pero matiza que la reforma no está "cerrada"

Publicada el 29/10/2018 a las 20:21 Actualizada el 29/10/2018 a las 20:22

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha precisado que la reforma del Código Penal sobre laa menores aún no está "cerrada" y que "se está trabajando en ello", informa Europa Press.Así lo ha puntualizado después de que este lunes 29 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmara en unacon el secretario de Estado, Pietro Parolin, que el Gobierno modificará el Código Penal para que los delitos de abusos sexuales a menores sean "imprescriptibles".Si bien fuentes del Ministerio de Presidencia han matizado que el cambio legal sobre la prescripción de estos delitos, que se llevaría a cabo a través de la Ley de Violencia contra la Infancia, como ya estaba previsto, "", por el momento no pueden precisar más. Tampoco han precisado más extremos de esta modificación desde el Ministerio de Justicia también consultado por Europa Press.En un borrador de esta Ley de Violencia contra la Infancia, elaborado por expertos y ONG, que ya venían trabajando desdecon el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, se proponía que el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a un menor –que puede oscilar entre cinco y 15 años, dependiendo de la gravedad del mismo– no comience a contar. Actualmente se cuenta a partir de los 18 años.Al llegar al Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retomo estos trabajos para llevar a término en esta legislatura la Ley de Violencia contra la Infancia. Fuentes conocedoras del borrador que trabajan en este momento los ministerios de Justicia y Sanidad señalan que sobre la mesa se ha barajado la posibilidad de que estos delitos prescriban a partir de que la víctima cumplapor las ONG.que se recoge en el comunicado difundido por Vicepresidencia este lunes tras la reunión en el Vaticano, en el que se habla de delitos "imprescriptibles". Vicepresidenciase recogerá al final en la Ley de Infancia, pero ha puntualizado que la voluntad del Gobierno para reformar la prescripción de delitos sexuales contra menores ya había sido anunciada recientemente por el presidente del Gobierno,, tras su reunión con el pianista inglés y víctima de abusos en la infancia James Rhodes.En todo caso, las fuentes conocedoras de los trabajos del Gobierno en esta línea, señalan que al hablar de "imprescriptible" Calvo podría haber querido referirse a que elevar la edad a partir de la cual comienza a contar la prescripción del delito –los 30 o los 50 años– permitiría en la práctica, ya que hacerlos completamente imprescriptibles podríacontemplado en el derecho penal.