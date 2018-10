El 42,4% de los catalanes está a favor de un referéndum sobre la independencia, según una encuesta

Publicada el 30/10/2018 a las 10:19 Actualizada el 30/10/2018 a las 11:01

Legitimidad del 1-O

Según una encuesta elaborada por(GESOP) y publicada este martes por El Periódico de Cataluña , el 42,4% de los catalanes —sobre una— se declara partidario de que se celebre un referéndum sobre la independencia de la región.Aunque el porcentaje de ciudadanos catalanes que pide una consulta se eleva hasta el, no son mayoría los que quieren ser preguntados por la ruptura con España. Preguntados por la disyuntiva entre independencia o mejora del autogobierno, elde los entrevistados prefiere un aumento de la autonomía catalana. El anterior dato del GESOP, el pasado abril, recogió quede los catalanes pedían referéndum, sin embargo en aquella ocasión no se les planteó elegir entre secesión o mejora del autogobierno.Sobre esta última opción, y según el sondeo,de los encuestados se muestra partidario de que la Generalitat deje a un lado ely se centre en negociar con el Estado una mejora del Estatut. Por el contrario, casi el 35% considera que Sánchez no tiene credibilidad y prefiere que se continúe hacia laLos datos aportados por el Gabinet reflejan que parade los preguntados el referéndum ilegal del 1 de Octubre no otorgó legitimidad a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI); mientras que paraaquella consulta fue suficiente para instaurar el Estado catalán.