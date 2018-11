Publicada el 02/11/2018 a las 12:01 Actualizada el 02/11/2018 a las 13:39

Rufián compara el caso del 'procés' con la sentencia La Manada

25 años de cárcel por votar y 9 por violar.



Los dirigentes soberanistas y miembros de los principales partidos del Parlament de Cataluña se han manifestado este viernes a través de las redes sociales tras conocerse las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía , en las que solicitapara el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por un presunto delito de rebelión agravado por malversación de caudales públicos y para los exconsellers las peticiones oscilan entre losEl presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , ha afirmado este viernes que las penas de cárcel"¿Alguien piensa que pornos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales? No conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana", ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.Cuixart cumplió en octubre, que le fue dictada junto a Jordi Sànchez por su papel en una protesta ante la Consejería de Economía en septiembre de 2017.El exconseller Raül Romeva ha lamentado las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía General del Estado para él y otros dirigentes soberanistas: ". Nos defenderemos como si fuera un juicio".Lo ha dicho este viernes en un tuit recogido por Europa Press, después de que Fiscalía haya pedido para élpor un presunto delito de rebelión."No renunciaremos a nuestros argumentos, ni renunciaremos nunca a nuestro", ha añadido el exconsejero de la Generalitat.El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha criticado elque hace la Fiscalía.En un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, Turull ha expresado: "Ninguna sorpresa. Ellos coherentes con su relato ficticio para un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal"."Nosotros seguimos con las convicciones intactas.. Ni desánimo ni resignación ni renuncia", ha añadido.El exconsejero del Govern Josep Rull ha advertido que "la prisión preventiva que nos han impuesto durante tantos y tantos meses"."¿Cómo podrían justificar una larga privación de libertad de unos inocentes?", ha expresado en un apunte de Twitter.El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez , ha afirmado: "Superaremos el dolor y la desorientación" y"No hacerlo sería dar la razón a los políticos y jueces españoles que ahora hace un año decidieron que la represión era", ha dicho en un tuit.La Fiscalía pide para élpor un presunto delito de rebelión.Poco antes de conocerse la noticia, el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado el proceso judicial contra los dirigentes soberanistas y ha concluido:En una entrevista por escrito a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha lamentado que la instrucción hasta ahora, y ha considerado que "a menudo cuesta discernir entre"."Solo puedo decir que afronto el juicio con la cabeza bien alta, con la convicción de que ennunca será un delito votar y que amar la justicia y la libertad es irrenunciable para cualquier demócrata", ha reflexionado.El líder republicano ha asegurado que, en caso de una sentencia condenatoria,al Gobierno central porque ha argumentado que, si lo hiciera, sería lo mismo que admitir su "culpabilidad", y él considera queHa concluido que, tras una instrucción que ve injusta y un juicio que prevé que tampoco lo sea, el futuro de la defensa de los presos soberanistas pasa por, donde considera que sí podrán encontrar justicia.El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha comparado el caso del "procés" con la sentencia de La Manada , pues se piden, unas palabras que han provocado un rifirrafe con el exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas.La respuesta del exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas no se ha hecho esperar y le ha aclarado que la acusación es "por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Por violar y derogar el Estatuto y la Constitución, por intentar dar un golpe de estado contra la democracia y el Estado de derecho, y por amenazar la convivencia.El exconsejero Toni Comín ha afirmado que "son cada vez más los ciudadanos de la UE que saben que esto que está pasando en el Tribunal Supremo"."¡Qué vergüenza!", ha dicho este viernes en un tuital saberse las penas que pide Fiscalía para los encausados por el proceso soberanista.La portavoz de Ciudadanos (Cs) y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas , ha criticado la "llamada de gracia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para que la Abogacía del Estado pida delito de sedición para "los golpistas" con tal deEn un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha manifestado que "muchos españoles" vieron "con tristeza" que. No obstante, ha señalado que Sánchez "no se va a poder seguir escondiendo" tras la proposición presentada por Ciudadanos para no indultar a líderes independentistas.El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonès ha llamadopor el proceso independentista para convertirlo en un "boomerang político y jurídico contra lo que significa el Estado español"."Hagamos. Respondamos con unos juicios populares a lo que significa toda expresión del régimen del 78", ha reivindicado en rueda de prensa este viernes, tras saberse las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.Vidal Aragonés ha advertido de que el Estado "quiere castigar de una manera ejemplar a todos los que fueron las caras públicas" del Parlament, el Govern y las entidades soberanistas, y ha insistido en que, según él, se trata de un juicio político contraAdemás, cree que con este juicio el Estado pretende que "la unidad territorial española aparezca comoy que cualquiera que se atreva a cuestionar esto tendrá penas de prisión", y ha instado a los demócratas de toda España y de todo el mundo a responder contra esta causa judicial.Sobre que la Abogacía del Estado no acuse de rebelión, ha afirmado que no supondráy ha avisado a los partidos independentistas de que, si creen que negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez "se puede rebajar la represión sobre el movimiento independentista, se equivocan; no están entendiendo lo que es".El secretario general de Podemos Pablo Iglesias , ha criticado la "judicializacion del conflicto catalán" y ha denunciado que las peticiones de penas de cárcel a los políticos independentistas demuestran, a su juicio, queAsí lo ha asegurado en una serie de mensajes publicados en las redes sociales, en los que critica que "algunos quieren que los independentistas", mientras que el expresidente de España José María Aznar "disfruta de la libertad y de todos los privilegios", a pesar de ser, según Iglesias,"¿La ley es igual para todos en España? No. Mientras raperos y tuiteros son juzgados y condenados,", ha apuntado en otro de los mensajes difundidos en Twitter.En esta línea, Iglesias confiesa que le "entristece que la judicialización del conflicto catalán siga entorpeciendo la gestión de un problema que es político y que"."Los que defendemos el diálogo debemos seguir trabajando para buscar una solución política y para poner fin a. Es difícil, pero es posible y hay que seguir intentándolo", ha apostillado.No obstante, el líder de Podemosen concreto sobre las diferencias entre las peticiones de pena para los políticos independentistas encausados por el procés solicitadas por la Fiscalía, por un lado, y por la Abogacía General del Estado, por otro, que en este segundo caso se rebajan a la mitad.Sobre este asunto, la dirección del partido morado en Cataluña sí ha denunciado en un comunicado que la petición de la Fiscalía es. Sobre la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión, Podem ha lamentado que este "gesto es, pese a ser necesario, del todo".El PNV ha rechazado las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado realizan contra los dirigentes independentistas catalanes presos por supuestos delitos de rebelión y de sedición, y ha insistido enpara solucionar el problema catalán.Tras conocer estas peticiones de la acusación para los dirigentes independentistas catalanes en el llamado 'caso del procés', a través de una entrada de Facebook, la formación jeltzale ha manifestado, "una vez más", que "la solución a la cuestión catalana, que es una cuestión política y que se prolonga en el tiempo, jamás vendrá de la Judicatura,"."Llevamos años reclamando política y diálogo para Catalunya, y no procesos ni cárcel. Por lo tanto,", ha subrayado.También ha reiterado su demanda de puesta ende los líderes independentistas, a los que, en su opinión, se les ha aplicado de forma "injustificada la prisión preventiva", y ha pedido también "el retorno a Catalunya de las personas que están en el exilio".