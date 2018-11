Rivas planteará al Supremo un incidente de nulidad sobre el fallo de las hipotecas y no descarta ir a Estrasburgo

Publicada el 08/11/2018 a las 18:03 Actualizada el 08/11/2018 a las 18:04

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid prevé plantear ante el Tribunal Supremo un incidente decontra la sentencia en la que los magistrados han fallado a favor de la banca en el pago de los impuestos de los actos jurídicos documentados -impuesto de las hipotecas- y no descarta llevar el caso a Estrasburgo, según informa Europa Press.Así lo ha señalado el abogado Ramón Casero, que defiende a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, con motivo del fallo en el que el Tribunal Supremo dio ayer la razón a la banca a pesar de que el pasadoun grupo de seis magistrados determinó que el pago de estos impuestos correspondía a las entidades bancarias.El fallo del Alto Tribunalentre la empresa municipal de vivienda de Rivas Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid, que había impuesto a la EMV el abono de este impuesto de las gestiones hipotecarias, considerando que las viviendas adquiridas por la misma superaban el tamaño que las tipificaba como VPO.de conocer el contenido de la sentencia, que calcula para dentro de unos veinte días, el letrado ha explicado que su despacho intentaría plantear un incidente de nulidad de actuaciones apoyado en alguna "irregularidad formal". Por ejemplo, menciona que el Pleno no convocó a las partes, entre otras cuestiones. "El ciudadano no tiene que saber si hay secciones o salas en el Supremo. Ese es el Tribunal Supremo. Y esa sentencia da lugar a una falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Rompe la confianza en la Justicia", ha aseverado.En el caso de que desestimen el incidente,acudirá en amparo al Tribunal Constitucional en base a los mismo motivos sobre los que sustentará el incidente y por vulneración de derechos fundamentales. Y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal dede Estrasburgo.El alcalde de Rivas, Pedro del Cura , criticó ayer que el Supremo haya producido "un rescate judicial" a la banca yde Pedro Sánchez "blindar" a las familias de "los abusos" que se están produciendo. A juicio de del Cura, la resolución es, en la práctica, un "rescate judicial para blindar el negocio de los bancos" y que con ella se asegura su "impunidad". Del Cura anunció que Rivas agotará todas las instancias judiciales españolas y europeas competentes para revertir la decisión del Supremo.