Casado ve a Borrell "deslegitimado" para seguir en el Gobierno y urge a Sánchez "aplicar lo que exigía en la oposición"

Publicada el 27/11/2018 a las 13:59 Actualizada el 27/11/2018 a las 14:07

El líder del PP,, ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, está "" para continuar en el Gobierno y ha urgido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que "aplique" a sus ministros el "mismo baremo de exigencia" que tenía en la oposición."¿A qué espera para cesar a sus ministros?", ha preguntado a Sánchez después de que se haya hecho pública la multa de 30.000 euros que ha impuesto a Borrell la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por hacer uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.En un acto público en Adra (Almería), Casado ha calificado dela sanción y ha señalado que "no es la primera vez" que el titular de Exteriores "tienen un problema de esta naturaleza", haciendo alusión a "otro caso gravísimo" que forzó su dimisión en 2003 del cargo de secretario general del PSOE "y relacionado con técnicos de Hacienda y su papel en la administración del patrimonio familiar".Tras remarcar que la sanción de la CNMV responde a la "infracción más grave", ha exigido la comparecencia "inmediata" de Borrell en el Congreso de los Diputados "para dar explicaciones" y ha censurado a Sánchez que no "cumpla con las exigencias que nos planteaba a los demás cuando estaba en la oposición".Ha hecho alusión, en esta línea, a los casos de la ministra de Educación,"quien no ha explicado todavía su patrimonio" o de Economía, Nadia Calviño, quien "tampoco ha explicado su sociedad patrimonial interpuesta"."Por no hablar de Pedro Duque y el hecho de que haya recibido por la puerta de atrás una regularización de Hacienda cuando ya estaba apercibido por su sociedad y con implicación personal del ministerio de María Jesús Montero para hacerlo con su ayuda", ha añadido.Casado ha considerado que a Sánchez "se le han quedado cortos" tras la dimisión de los ex ministros Máxim Huerta y Carmen Montón para "seguir manteniéndose en el Gobierno". "Yo me pregunto a qué espera para cesar al resto o si es que es menos grave lo de ahora que lo que hicieron Huerta o Montón", ha concluido.La portavoz de la Ejecutiva nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciado por su parte que su partido ha pedido" en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, JosepBorrell, para que dé explicaciones sobre la multa de la Comisión Nacional de Valores (CNMV) por usar información privilegiada al vender acciones de Abengoa y también van a presentar una interpelación paraexplicar qué ha pasado y qué va a pasar con la negociación del cuerdo entre España y Reino Unido y las consecuencias con Gibraltar.Así lo ha señalado en Sevilla en declaraciones a los periodistas, acompañada por el portavoz de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, con quien ha paseado por el barrio de Triana.Arrimadas ha considerado "" la sanción de la CNMV, por lo que ha advertido de que, aunque van a darle "la oportunidad de que venga al Congreso y se explique", la formación naranja va a estar "muy pendiente de cuál es su declaración"."Sería muy grave que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción" en la venta de sus acciones en Abengoa, ha subrayado Arrimadas, quien ha recordado que "no se trata de un caso aislado", sino que el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva cinco meses, aunque a, y no paran de salir problemas con sus ministros"."Que dé explicaciones y queremos", ha asegurado la portavoz de la Ejecutiva nacional, quien ha reprochado que no se puede estar "otra vez" con un ministro "con problemas y sanciones por no hacer bien las cosas".