Publicada el 01/12/2018 a las 12:12 Actualizada el 01/12/2018 a las 13:03

Avui, com ahir i com demà: unitat serenor i coratge. Visca la República! #LlibertatPresosiPresesPolítiques pic.twitter.com/HTS9ds09VH — Òmnium Cultural (@omnium) 1 de diciembre de 2018

Turull y Sànchez critican el "bloqueo de la justicia europea que impone el TC"

Cuixart pide "máxima unidad de acción" ante el juicio

El judici contra el dret a l’autodeterminació exigeix la màxima unitat d'acció. Ho diem un cop més: la resolució del conflicte passa per davant del nostre alliberament

PD @forcadellCarme i @dolorsbassac, mai sereu invisibles: us estimemhttps://t.co/yUQXbfRFNd — Jordi Cuixart (@jcuixart) 1 de diciembre de 2018

El Gobierno: Turull y Sànchez tendrán un juicio justo

Torra critica la "estrategia de dilatación del TC"

Puigdemont: la foto de los presos independentistas "pone al Estado frente al espejo"

Aquesta imatge posa l'Estat davant del mirall. Se li gira en contra a força de dignitat, resistència i determinació. Molta força amics! La injustícia us hi tanca, la dignitat us allibera. Una abraçada a tots, també per a la @dolorsbassac i la @ForcadellCarme. pic.twitter.com/imZzuM4oXc — Carles Puigdemont (@KRLS) 30 de noviembre de 2018

El expresidente de la ANC y diputado de JxCat,, y el exconsejero y diputado de JxCatse han dirigido durante la mañana de este sábado a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) -donde están en prisión provisional- para comunicar el. Según han informado fuentes de los servicios penitenciarios a Europa Press, los internos que quieren hacer huelga de hambre lo tienen que comunicar individualmente a la dirección del centro penitenciario a través de una instancia en la que tienen que hacer constar si será huelga de hambre y sed o solo de hambre.Asimismo,: "Se preparan a conciencia para hacer frente al juicio a la democracia", ha informado Òmnium Cultural en un comunicado.La entidad soberanista difundió la noche de este viernes la: el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez; el líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers y diputados de JxCat, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, y el exconseller y diputado de ERC Raül Romeva., ya que se encuentran en los centros penitenciarios de Mas d'Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona), respectivamente.Òmnium también ha informado de quey que tienen el compromiso de respetar todas las acciones personales para protestar contra su situación. La entidad soberanista también ha publicado la mañana de este sábado la foto de los siete presos en Lledoners en su cuenta de Twitter junto al mensaje: "Hoy, como ayer y como mañana: unidad, serenidad y coraje ¡Viva la República!".Fuentes de los servicios penitenciarios también han detallado que la foto fue captada por la cámara del taller de fotografía del centro penitenciario -solo pueden tener una foto como ésta los internos con un alto nivel de participación en las actividades- yTras la difusión de esta fotografía y el anuncio de la huelga de hambre indefinida,, ha leído este sábado durante una rueda de prensa un manifiesto en el que los presos han criticado el "bloqueo de la justicia europea que impone el Tribunal Constitucional" (TC), que ha admitido a trámite sus recursos de amparo pero no los ha resuelto. Asimismo, también han expresado que, pero exigen que no haya la "discriminación injustificada" que, a su juicio, están padeciendo por parte del TC.Pina ha explicado que, y Sànchez y Turull han señalado que con la huelga buscan "interpelar y pedir apoyo a los demócratas de Cataluña, España, Europa y el mundo".Con respecto a la huelga de hambre de Sànchez y Cuixart, fuentes penitenciarias han explicado que existe un protocolo médico según el cual los médicos de la cárcel controlan el estado de salud de los internos con un seguimiento de la presión, el peso y analíticas de sangre, entre otras pruebas, y los facultativos realizan estos controles inicialmente, aunque adaptan la periodicidad en función de la evolución de los pacientes. Si el estado de salud de los internos requiere ingreso hospitalario, los servicios penitenciarios los trasladan a la Unidad Hospitalaria Penitenciaria de Tarrasa (Barcelona) y, como medida extrema,. Los internos en huelga de hambre siguen con el régimen de vida del centro penitenciario, de manera que mantienen los horarios y las actividades, así como la obligación de ir al comedor.Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural,, ha afirmado este sábado que "". En un mensaje en su cuenta de Twitter, ha declarado que "la resolución del conflicto pasa por delante" de su liberación y ha mencionado a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, en los centros penitenciarios de Mas d'Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona), respectivamente, para decirles que nunca serán invisibles y que les quieren.El Gobierno ha respondido al anuncio de huelga de hambre de Sànchez y Turull recordándoles que. Fuentes de Moncloa afirman que, como cualquier otro ciudadano, los presos soberanistas encausados por el procés están sometidos a la ley y protegidos también por las mismas leyes. Desde el Ejecutivo señalan que. "La justicia es la única que puede dictar sentencias", subraya el Gobierno.Por su parte, la, ha expresado laante el juicio a los independentistas catalanes que impulsaron el procés y que cuentan con "todas las garantías". Momentos antes de comenzar el acto de entrega de los XII Premios Ramón Rubial, en San Sebastián, la vicepresidenta se ha referido a la huelga de hambre indefinida que han emprendido Sànchez y Turull.Carmen Calvo ha afirmado que "estos dos líderes independentistas que están en prisión preventiva; una garantía importante de la democracia española que es también la independencia del poder judicial". "Desde luego, este Gobierno confía plenamente, no solo en la Justicia en este país, sino también en la independencia con la que actuará y, lógicamente, con las garantías también que tienen estos dos ciudadanos en prisión preventiva", ha apuntado.En este sentido, ha insistido en que éste es un Estado de Derecho y. "Pero también tenemos que entender que todos somos iguales ante la ley y con las garantías de la justicia de un Estado de Derecho como el nuestro", ha añadido. Tras precisar que el Ejecutivo "no ha tomado ninguna medida" en este caso, ha recordado que esto está "en manos de otro poder, el judicial, en el ámbito de las garantías que tienen los ciudadanos, independientemente de cuál sea nuestra decisión y de las decisiones personales que se puedan tomar". "Somos un Gobierno que confía en la justicia y en la independencia del poder judicial", ha concluído.El, ha criticado este sábado laen los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas en prisión provisional y ha mostrado su apoyo a la huelga de hambre iniciada por Sànchez y Turull. En un comunicado, ha considerado que el TC dilata los recursos de los presos "porque saben que es un paso previo a un recurso superior a los tribunales europeos" y ha recordado las negativas a la extradición de los líderes soberanistas que están en el extranjero.Ha declarado que esta situación supone una "" y que, a su juicio, la imagen y el prestigio de la justicia española han tocado fondo entre la comunidad internacional. "El poder judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años", ha manifestado, y ha asegurado que hasta 2017 se estaban mostrando muchas señales de degradación por la politización de los estamentos judiciales por arbitrariedades procesales y judiciales, según él.También ha afirmado que "lahan sido motivo de preocupación del Consejo de Europa y de muchos países europeos" y que se está aplicando el derecho penal como venganza contra la disidencia política, según ha dicho.Por su parte, el expresidente de la Generalitat de Cataluñaha asegurado este sábado que. En un apunte en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha compartido la imagen y también ha mencionado a la exconsejera Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, encarceladas en Puig de les Basses (Gerona) y Mas d'Enric (Tarragona), respectivamente, a quienes también ha enviado un abrazo. El expresidente les ha deseado fuerza y ha emitido un mensaje para los presos, a quienes ha llamado amigos: "La injusticia os encierra, la dignidad os libera".