Las condenas por maltrato animal han crecido más de un 400% en siete años

Publicada el 13/12/2018 a las 12:35 Actualizada el 13/12/2018 a las 14:12

Pasos en la legislación

Las sentencias condenatorias por maltrato a animales domésticos han crecido un 409,38% en siete años. Aunque el aumento representa un avance evidente, las cifras siguen siendo mínimas. Así lo advierte el partido animalista Pacma, que este jueves presentó su balance anual sobre la situación de los animales en el país [ consultar el documento en este enlace ]. Las condenas. "El delito de malos tratos a animales sigue siendo muy difícil de conocer y de que sea condenado", explicó la presidenta de la formación, Silvia Barquero, quien además añadió que esas 163 sentencias condenatorias que publicita la Fiscalía "son insuficientes" porque todavía existen "casos terribles" que no llegan a ser denunciados.Precisamente por la dificultad a la hora de presentar denuncias, el partido animalista ha relanzado su herramienta YoDenuncio . El mecanismo, que fue puesto en marcha en el año 2014, "ha sido actualizado para ser más eficiente y útil en la elaboración de denuncias por maltrato animal". La herramienta funciona como un canal vía internet que buscas a través se una serie de pasos y formularios previos a la presentación de la denuncia ante las autoridades. Desde su lanzamiento, han sido redactadas un total de 2.960 denuncias y en 2016 "ya se había triplicado el número de denuncias redactadas respecto al primer año".En el análisis que ha presentado el partido animalista se recogen además datos proporcionados por la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Según el balance, el año 2017 se cerró con un total de 52.932 faltas administrativas –sumando las infracciones contra la normativa sobre animales domésticos, sobre animales peligrosos, sobre caza o sobre mataderos, entre otras– y. En 2018, el número de faltas administrativas registradas entre el 1 de enero y el 21 de noviembre alcanza las 37.814, mientras que las infracciones de tipo penal son, por el momento, 933. "La mayoría son administrativas, porque aunque ha habido avances en la redacción del articulado del delito de maltrato animal en el Código Penal,", ha subrayado Barquero. La vía administrativa a día de hoy, añadió, "es a veces muchísimo más efectiva".Para el partido, "a pesar de que España llevaque, por ejemplo, ya incluyen en sus códigos civiles el reconocimiento de los animales como seres sensibles, estamos avanzando, de manera lenta pero con paso firme". Muestra de ello es la última reforma del Código Penal de 2015, que "supuso importantes modificaciones y avances en relación a los delitos de maltrato y abandono de animales". Aquella reforma articulada por el PP recoge, a través del artículo 337, penas de tres meses y un día a un año de prisión para quien maltrate "injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual" a los animales domésticos. No obstante, la formación entiende que una vez entre en vigor la reforma del Código Civil , actualmente en trámite, que modifica el régimen jurídico de los animales como seres sensibles, "lo que correspondería sería reforzar la protección penal de los mismos".Por otro lado, la formación no obvia la existencia de reformas en curso de leyes de protección animal en territorios como Comunitat Valenciana, Euskadi y Canarias. "En los tres casos se trata de legislaciones ya obsoletas que fueron aprobadas en la década de los años noventa", de manera que desde el partido animalista "se han presentado propuestas y alegaciones a los tres anteproyectos de ley" para caminar hacia una mayor "homogeneización entre las legislaciones autonómicas". En Canarias, además, elincluye desde noviembre de 2018 los derechos de los animales y los reconoce como "seres que sienten".Finalmente, La Rioja acoge desde el 1 de diciembre una nueva Ley de Protección animal que ", por lo que su implementación significará mejoras reales para ellos". Entre las medidas que Pacma destaca se encuentra la prohibición del sacrificio de animales domésticos –salvo por motivos de sufrimiento y situación clínica irreversible–; el veto a los circos con animales de cualquier tipo; la prohibición de mendicidad valiéndose de animales o la tenencia permanente de animales en terrazas, trasteros o patios.