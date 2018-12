Sánchez subraya la división del independentismo: "No se ponen de acuerdo ni para una huelga de hambre"

Publicada el 17/12/2018 a las 18:28 Actualizada el 17/12/2018 a las 19:08

Medidas de infraestructuras y simbólicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes laque existe entre las fuerzas independentistas, como demuestra el hecho de que no se pongan de acuerdo ni siquiera para desarrollar conjuntamente una huelga de hambre, en alusión a la protesta iniciada por varios presos del procés, ninguno de ellos de ERC, informa Europa Press.Así se ha pronunciado en una conversación informal con periodistas en la copa de Navidad que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa , donde también ha subrayado que es su obligación mantener unaposible con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a que no sea el mejor interlocutor en Cataluña.Sánchez aún no ha decidido si asistirá a la cena de este jueves, víspera de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, organizada por Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana, y a la que sí asistirán al menos algunos de los ministros económicos de su gobierno.Torra no tiene interés alguno en que Sánchez y su Gobierno adelanten su llegada a Barcelona y menos aún de verse relegado en una cena de gala a la que, si asiste el jefe del Ejecutivo español, él ya no será la más alta autoridad, reconocen fuentes gubernamentales.Pero en el Gobierno también hayde los miembros del Ejecutivo la víspera de la reunión del Consejo. Esa es la opinión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que prefiere que a la gala de la patronal asistan los ministros imprescindibles.El presidente del Gobierno no ha confirmado aún su asistencia porque tiene otros compromisos de agenda que tendría que modificar para poder estar presente en Barcelona en la tarde noche del viernes.Tampoco ha podido adelantar si finalmente tendrá una entrevista bilateral con Torra aprovechando su presencia en Barcelona, como la tuvo con la presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando el Consejo de Ministros se reunió en Sevilla. La pelota está en el tejado de Torra porque Sánchez está dispuesto a verse con él.En la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, aparte de aprobar la(SMI), el Ejecutivo tiene previsto dar luz verde a algunas medidas de infraestructuras que beneficiarán específicamente a Cataluña junto con otras medidas de carácter más simbólico que no ha querido avanzar.Con este inusual Consejo de Ministros en Barcelona, Sánchez quiere demostrar que el Estado está en Cataluña y que su Gobierno en concreto tiene un, como lo tiene para el resto de territorios del país. Bajo su punto de vista, llevar el Consejo de Ministros a Barcelona es unay no una provocación como lo ven algunos sectores del independentismo.De hecho, en el Ejecutivo se recuerda que, cuando Sánchez anunció en verano su intención de celebrar este año un Consejo de Ministros en Cataluña, entonces nadie del Govern catalán puso el grito en el cielo.Sánchez ha apelado a Torra a hacer un esfuerzo para que ambas administraciones puedan encontrarse en lo que de verdad importa a los ciudadanos. Pero si una parte insiste en supeditarlo todo al referéndum de autodeterminación, que es lo que más les distancia, no estaría demostrando entonces mucha voluntad de colaboración, bajo el punto de vista del presidente.Al margen de las dudas expresadas incluso en público por el titular de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la conveniencia de celebrar la reunión en la Ciudad Condal ante la posibilidad de que se generen disturbios, la opinión mayoritaria en el resto del Ejecutivo es la de quea una ciudad española.En el Gobierno hay confianza en que la, como apunta la buena coordinación que está habiendo hasta el momento entre los Mossos d'Esquadra y las fuerzas de seguridad estatales. Y en caso de que los Mossos no sean capaces de contener a los grupos radicales independentistas será la Generalitat la que quede en evidencia, por no por poder garantizar la seguridad ciudadana, una de las competencias que tienen transferidas.En cualquier caso, el Ejecutivo está preparado para hacer frente a cualquier contingencia y por eso ha organizado unque se desplegarán ese día para garantizar la seguridad del Gobierno.