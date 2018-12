El Govern afea a Pedro Sánchez "acuerdos menores" para los que "quizás no hacía falta venir"

Publicada el 21/12/2018 a las 17:27 Actualizada el 21/12/2018 a las 17:50

Protestas contra el Consejo de Ministros

La consejera de la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha asegurado que el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona no ha supuesto la aprobación de grandes medidas para Cataluña y ha afirmado que para tomar "acuerdos menores quizás no hacía falta venir". Informa Europa Press.En rueda de prensa este viernes, ha subrayado que la reunión del Gobierno en la capital catalana "era para hacer grandes anuncios sobre Cataluña que tampoco han sucedido", ya que los 112 millones de euros aprobados enson para obras ya previstas desde hace años, ha dicho.Artadi ha criticado también que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido "unilateralmente" cambiar el nombre del Aeropuerto de Barcelona-El Prat por el de Josep Tarradellas,con la Generalitat ni con los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat, ha dicho.También ha asegurado hoy que entre los encapuchados hay infiltrados y que "detrás de las capuchas no siempre hay independentistas" en relación con las manifestaciones y los incidentes que ha habido hoy en Barcelona en las protestas contra ladel Consejo de Ministros en la ciudad Conda l.Artadi ha agradecido a la ciudadanía que se haya manifestado este viernes con un "comportamiento que ha sido ejemplar y activo a la hora de evitar cualquier alboroto o incidente", y ha condenadoque se haya podido producir. Al respecto, ha lamentado que un periodista haya resultado agredido en Barcelona, pero ha destacado que "los propios movilizados han impedido cualquier acción violenta" por parte de, entre los que opina que hay infiltrados."Sabemos que detrás de las capuchas no siempre hay independentistas", aunque ha asegurado que algunos de los que se manifiestan con lalo hacen por, y ha citado el caso de la miembro de los Comités de Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco, que tiene prohibido por orden judicial salir del municipio de Viladecans (Barcelona).Artadilas actuaciones de los Mossos d'Esquadra de este viernes y ha pedido alejar al cuerpo policial de "cualquier polémica", sin que ello suponga noy poder activar mecanismos para mejorarlas. "Los Mossos d'Esquadra deben estar fuera del foco de la, porque su trabajo es garantizar la seguridad de todos nosotros", ha zanjado la consellera.