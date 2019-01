García Egea, sobre la polémica del vídeo de Twitter: "Que lleven también a Fiscalía cuando el PSOE guillotinó a Rajoy"

Publicada el 07/01/2019 a las 11:05 Actualizada el 07/01/2019 a las 11:19

Acuerdo en Andalucía

"Cesiones de todo tipo para que los independentistas voten sus presupuestos"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea , ha invitado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,Así lo ha manifestado este lunes García Egea en una entrevista en Espejo Público en Antena 3 y recogida por Europa Press, después de que Calvo haya pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que traslade a la Fiscalía General del Estadohacer ese retuit de ese vídeo que andaba circulando por las redes sociales. Quizás ahora la vicepresidenta ha cometido un error mucho mayor", ha señalado García Egea, al tiempo que ha incidido en que Calvo lleve también a la Fiscalía la foto "con la guillotina" y con la cabeza de Rajoy, "para que decida qué es más grave, si retuitear un vídeo o guillotinar a Rajoy y posar con su cabeza".Respecto al acuerdo alcanzado con Ciudadanos en Andalucía, el conservador ha asegurado que "nadie que quiera cambios puede negarse" al acuerdo., ha precisado.En este sentido, ha añadido quey "no hacerle un regalo tardío de Reyes a Susana Díaz". "Susana Díaz puede salir elegida presidenta de la Junta de Andalucía si Vox no da su apoyo a este pacto. Eso sería un desastre", ha sentenciado.Sobre la reforma de la Ley de Violencia de Género, García Egea ha destacado que "no se puede debatir por Twitter ni en platós de televisión sin el mínimo rigor exigido". ", toda ley puede debatirse pero no por Twitter ni en platós de televisión, sino en el Parlamento", ha explicado., sino de agresores contra víctimas. Si quieren debatir sobre leyes que hagan las propuestas en el Parlamento y no en Twitter", ha subrayado en referencia a Vox.Por otro lado, el conservador se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está preparandopara que acaben apoyando los Presupuestos Generales de 2019.En una entrevista con Europa Press, García Egea ha subrayado que de la misma forma que en su momento Sánchez decidió acercar a las cárceles catalanas a los líderes separatistas presos,, a su juicio, ahora no tendrá inconveniente en realizar "nuevas cesiones" para que ERC y el PDeCAT respalden sus cuentas públicas."Hemos visto cómo apoyaban la senda de déficit, no se sabe muy bien a cambio de qué, y cómo el señor Sánchez recibía el apoyo de los mismos que le hicieron presidente", ha dicho para justificar su afirmación. En todo caso, ha garantizado quepara que "esa contrapartida no dañe al conjunto de España". "Que el señor Sánchez negocie lo que quiera, pero no con el futuro de los españoles", ha aseverado.García Egea ha acusado al presidente de estary le ha afeado que sea "incapaz" de "poner orden" en Cataluña debido a que le debe su estancia en la Moncloa "a los votos de los herederos de los CDR y a todos los que están quemando contenedores, cortado autovías y agrediendo a personas que portan símbolos nacionales". "Por eso creo que Sánchez tiene dos opciones:", ha apuntado.Y es que, según ha indicado, hoy en Cataluña ya no hay sólo que proteger a los ciudadanos sino también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que están sufriendo una". Así las cosas, el dirigente conservador ha urgido aen esa comunidad para que las instituciones estén "al servicio de la sociedad y el tejido productivo" catalanes, "y no al servicio de los CDR, los que cortan calles, agreden o sueñan con una República".