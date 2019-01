Europa Press y 'Diario de Mallorca' contestan al juez del 'caso Cursach' que vulneró derechos constitucionales

Publicada el 09/01/2019 a las 17:43 Actualizada el 09/01/2019 a las 19:18

'Diario de Mallorca' recusa a Florit por "falta de imparcialidad"

La agencia Europa Press y su redactora Blanca Pou han presentado un recurso contra la decisión del instructor del caso Cursach, Miquel Florit, de rechazar su personación en la pieza abierta por presunta revelación de secretos, en un escrito en el queque la periodista "protestó repetidamente" por la incautación del material. Informa Europa Press.En este recurso, Europa Press sostiene "con toda rotundidad" que la afirmación del juez de que no se formulara protesta "no es cierta" y que, si se produjo la incautación , fue porque la Policía se llevó el material –un móvil, un pendrive, ordenadores y diversa"en ejecución de una resolución judicial". Por este motivo, tanto la agencia de noticias como la redactora insisten en personarse alegando que se han vulnerado suy que el auto de Florit genera "indefensión".Diario de Mallorca y su periodista Francisco Mestre han formulado un escrito de recusación al juez instructor del caso Cursach , Miguel Florit, por "falta de imparcialidad" al no haberse abstenido de instruir la causa pordespués de que se hubiera admitido la querella presentada contra él por Europa Press, Diario de Mallorca y dos de sus periodistas. Según publica este miércoles el diario, la recusación está fundamentaba en los apartados 4 y 8 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), disposiciones que recogen la "pérdida de imparcialidad" de un magistrado cuando ha sido acusado o denunciado, cuando se ha admitido a trámite la querella y si tiene un pleito pendiente con las partes.Europa Press, Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados por la incautación de sus móviles -Blanca Pou y Francisco Mestre- presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) una querella contra Florit después de que éste ordenase el 11 de diciembre laen la sede de su Delegación en Baleares, en Palma, para proceder a la intervención del teléfono móvil de la periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.La querella, que fue admitida por el TSJB el 18 de diciembre, se presentó por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra lay contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores. Por otro lado, Florit, en un auto fechado la pasada semana, denegó la personación en la causa de revelación de secretos a Europa Press y a Diario de Mallorca, así como a los periodistas a los que se incautaron. El juez destacó que, en una resolución del 21 de diciembre, dejó sin efecto la resolución del 11 de diciembre por la que ordenada la requisa de los teléfonos móviles de los dosCabe recordar también que el pasado viernes el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Según afirmó entonces el letrado de la Administración de Justicia que ordenó la entrega, los móviles y ordenadores permanecieron custodiados y depositados en la caja fuerte de las oficinas judiciales desde el pasado 12 de diciembre, es decir casi 24 horas después de suEn concreto, en el escrito de entrega el letrado señaló que a las 10.00 horas del día 12 de diciembre; es decir, al día siguiente de la incautación por la Policía, se entregaron los dispositivos al juzgado por una orden verbal del juez instructor y apuntó que "aparentemente, los dispositivos se encontraban en el mismo estado y situación que en el momento de su intervención" y que desde entonces permanecieron