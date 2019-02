Casado defiende la "fiabilidad" del PP frente a jugar "a la ruleta rusa" con partidos "en su primer vuelo"

Publicada el 16/02/2019 a las 15:18 Actualizada el 16/02/2019 a las 16:03

Los Presupuestos, "la receta para la quiebra segura"

García Egea: "Qué gran noticia que los españoles podamos decidir acabar con esta pesadilla llamada Pedro Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido lade los conservadores para, frente a apostar por jugar "a la ruleta rusa" con partidos "en su primer vuelo", informa Europa Press.Así lo ha manifestado este sábado Casado durante la clausura de la Convención de Economía y Empleo del PP en Zaragoza. "Apostamos por la fiabilidad de los populares opara ver si alguien en su primer vuelo le da por aterrizar bien. ¿Confiamos en estos que parece que en redes sociales han dicho una cosa graciosa?", se ha preguntado.Asimismo, Casado ha incidido en que el PP va a ganar las elecciones generales del próximo 28 de abril y quedel PSOE con los comunistas y con los independentistas". "Gracias al PP el Gobierno ha tirado la toalla, esta legislaturaSánchez le había hurtado a los españoles durante nueve meses el ir a las urnas, que supuestamente era el motivo de la moción de censura", ha señalado.En la misma línea, el conservador ha criticado que el Gobierno de Sánchez "ha intentado siempre sortear sus responsabilidades parlamentarias" y ha celebrado que "la España tranquila, moderada y sensata se impone siempre". "Esa España que de forma civilizada una vez más ha dicho hasta aquí hemos llegado. En la plaza de Colón dijo que ya no se puede seguir humillando a la nación", ha precisado.En referencia a las elecciones en Andalucía, Casado ha comentado que Sánchez ha empezado la precampaña en Sevilla "para recordar que" y por esa, a su juicio, "corrupción sistemática" y "política de cesión a los independentistas".El líder del PP también ha criticado que los Presupuestos Generales que presentó el Gobierno socialista para 2019, y que fueron rechazados en el Congreso, "eran la". "Sabíamos que. Cuando lleguemos al Gobierno vamos a conseguir parar lo que iba a ser la futura recesión en España", ha afirmado.En la misma línea, ha destacado que cuando el PP vuelva al Gobierno va a "volver a poner a España en marcha" y a. "¿Es momento para presentar unas cuentas públicas para estar aliados con los comunistas?", ha criticado. "La política no es cuadrar un Presupuesto a martillazos para que me voten los de Bildu, o al menos se abstenga, me voten los comunistas de Podemos y los independentistas. Luego me pillan pactando, me hago el ofendido y digo que el Presupuesto era buenísimo y la culpa era de la derecha", ha subrayado Casado en referencia a Sánchez.Durante su intervención, el presidente del PP hacuando llegue al Gobierno y "bajar todos los impuestos". "Nuestra receta es bajar el IRPF por debajo del 40%, bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%, suprimir el impuesto de sucesiones, suprimir el impuesto de donaciones y suprimir el impuesto de patrimonio", ha apuntado.Además, ha hecho hincapié en que el PP dejó a España "creando 7.900 empleos cada día" y que el PSOE va a dejar el Gobierno "destruyendo 6.800 empleos todos los días". En enero, ha añadido, en España había 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social y 80.000 parados más "por culpa de las políticas irresponsables de Sánchez y de los comunistas".Por ello, Casado ha señalado que el socialismo "ha vuelto a dejar en riesgo el Estado de bienestar" y ha criticado la "irresponsabilidad" de ir contra el diésel y luego contra el motor de combustión. "Apostamos por lay por una industria que se está adaptando", ha dicho.Por último, ha explicado que lasocialista de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) "va a volver a arrojar a los estudiantes al fracaso y al abandono escolar". "La educación es la palanca de futuro y también de empleo. Sin una formación excelente, también profesional, difícilmente tendremos trabajadores competitivos en el futuro", ha concluido.El secretario general del PP, Teodoro García Egea, valoraba este viernes el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el 28 de abril. "Qué gran noticia que los españoles podamos decidir el próximo 28 de abril acabar con estay PSOE".García Egea, que hacía estas declaraciones en Archena (Murcia) en la presentación de Patricia Fernández como candidata de su partido a la alcaldía de la localidad, añadía que Sánchez "de sacar adelante un presupuesto en el breve tiempo que ha tenido durante estos meses". "Es el único presidente que no ha podido sacar adelante sus cuentas y queque le hizo presidente", subrayaba, al tiempo que apuntaba: "Afortunadamente, el próximo 28 de abril, aunque a mí me hubiera gustado que hubiera sido antes, va a poder seguir el camino de Susana Díaz", firmando la convocatoria de elecciones para salir de la Moncloa García Egea ha defendido que "el presidente Casado hace siete mesesy el 28 abril va a lograr ilusionar a toda España, porquey un gran gobierno que esté a la altura. España no merece un presidente preso de los independentistas".