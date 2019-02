El PSOE apura los plazos para elegir cabeza de lista al Parlamento Europeo a la espera de una respuesta de Borrell

Publicada el 18/02/2019 a las 14:59 Actualizada el 18/02/2019 a las 15:37

El PSOE no resolverá el número uno de su candidatura al Parlamento Europeo antes deeuropeos tiene previsto celebrar en Madrid este fin de semana.Sobre la mesa sigue estando la posibilidad decon un claro perfil europeísta —fue presidente del parlamento de Estrasburgo— y un currículum capaz de competir con la derecha, especialmente en relación con Cataluña, en las elecciones más abiertas de las cuatro que se avecinan de aquí al 26 de mayo.El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no quiso confirmar ni desmentir que Borrell sea el preferido por Pedro Sánchez y su Ejecutiva para encabezar la candidatura europea sugiriendo que está a la espera de conocer su disposición a liderarla. Todo en el mundo en las filas socialistas da por hecho que si acepta el puesto su decisión será muy bien recibida.Llama la atención, sin embargo, que la plaza vaya a seguir vacante este fin de semana durante la convención que los socialistas europeos celebrarán en Madrid. Una oportunidad de oro de lanzar la candidatura, la única de relieve que sigue pendiente a la espera de cómo se resuelvan“Yala composición de la candidatura”, declaró Ábalos antes de reconocer que “efectivamente” la confección de la lista “depende” de la “disposición” de Borrell a encabezarla. Técnicamente, el PSOE dispone hasta el 17 de marzo para tomar una decisión, porque no será hasta ese día cuando la Comité Federal apruebe la candidatura.La elección del cabeza de lista a las elecciones europeas es, de acuerdo con los reglamentos internos del PSOE, unaque sólo debe contar el respaldo del Comité Federal, aunque las propuestas de pueden trasladar desde las agrupaciones locales.