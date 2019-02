Casado señala que a Sánchez "no le quedan tumbas que visitar" mientras hay más de 100.000 desaparecidos

Publicada el 26/02/2019 a las 13:48 Actualizada el 26/02/2019 a las 15:17

Contra los nuevos partidos

El líder del PP , presidió este martes la reunión plenaria del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados , la última de estas citas si se tiene en cuenta que la disolución de las Cortes por la convocatoria de generales para el 28 de abril será el próximo 5 de marzo. En su intervención ante los diputados de su grupo, el jefe de los conservadores, que se había comprometido ante los suyos a evitar temas polémicos como, por ejemplo, el de la memoria histórica o el franquismo, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber acudido el pasado fin de semana a FranciaA su juicio, el jefe del Ejecutivo hizo ese viaje para"Fue a poner en duda que la Transición estuviera acabada. Que la democracia se hubiera culminado.Porque Pedro Sánchez, igual que Zapatero en el 2008, intenta trasladar a la opinión pública que nuestra democracia no es plena. Y que, en cierta medida tenemos cierto síndrome de Estocolmo, por lo que algo hay que dar a los nacionalistas independentistas o a los comunistas radicalesexitosamente cerrado y admirado en todo el mundo", consideró el líder del principal partido de la oposición.No sería esta la única ocasión en la que recurría al episodio del pasado fin de semana en Francia para atacar a Sánchez. Más avanzado su discurso, el líder del PP acusó al presidente del Gobierno de querer hacer "en ocho días", mediante decretos, lo que no ha hecho en "ocho meses". "No le quedan tumbas que visitar", dijo.Y esto recuerda como el que entra en un bar y dice 'que todo el mundo pida que yo pago la ronda y luego se va por la puerta de atrás, sin pagar [...] Lo que se pretende hacer con los reales decretos que pretende que la Diputación Permanente, de forma inédita en nuestra historia democrática valide, simplemente por confrontación electoral para ocupar unas cuantas líneas más de periódico ya que ya no le quedan tumbas para visitar y, consideró. Obvió el líder del PP en su intervención que a día de hoy hay más de 100.000 desaparecidos que fueron asesinados durante el franquismo.En un momento en el que Vox y Ciudadanos compiten con el PP por el liderazgo del centroderecha, Casado se preguntóEn este sentido, advirtió de que la dispersión del voto derivada de la ley electoral "puede hacer que quien ha mal gobernado España estos ocho meses pretenda tener patente de corso paraDespués de que la presidenta de las Cortes de Castilla y Léon, Silvia Clemente diera un portazo al PP para dar el salto a Ciudadanos, Casado reivindicó a su partido comoy el partido con mayor implantación territorial., lanzó el dardo.