La jueza Rosell vuelve a la política: será la número uno de Podemos por Las Palmas el 28A

Publicada el 14/03/2019 a las 19:25 Actualizada el 14/03/2019 a las 21:15

info Libre

El proceso contra Rosell

info Libre

Victoria Rosell vuelve a la política de la mano de Podemos dos años después de verse obligada a dejar las instituciones tras ser imputada por una denuncia del exministro de Industria, José Manuel Soria. Tal y como pudo saber, la juezay, salvo sorpresa, volverá así al Congreso de los Diputados tras una legislatura de ausencia y después de que la denuncia interpuesta por Soria contra ella fuera archivada en diciembre de 2016. A preguntas de este periódico, fuentes del entorno de Rosell prefieren no pronunciarse sobre la noticia.Rosell fue elegida diputada en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y se mantuvo en su escaño durante toda la legislatura fallida que se desarrolló en los primeros meses de 2016. La jueza fue elegida parlamentaria pocos días después de que el exministro Soria se querellase contra ella, primero por un supuesto delito de injurias y, posteriormente, por supuesto cohecho, retraso malicioso y prevaricación en la instrucción de la causa contra el polémico empresario Miguel Ángel Ramírez , presidente de la UD Las Palmas y magnate de la seguridad privada con múltiples contratos con administraciones públicas. Al ser encausada,a las elecciones en 2016.La vuelta de la magistrada a la actividad política supondrá una reorganización de las listas de Unidos Podemos, ya que Rosell no se presentó a las primarias que la formación liderada por Pablo Iglesias que se celebraron el pasado diciembre. La nueva candidata, que ha sido diputada en la última legislatura y que forma parte de la ejecutiva de Iglesias como secretaria de Plurinacionalidad. Si el partido no decide presentarla por otra circunscripción, Pita pasará al número dos de la lista, mientras el tres estará ocupado por un dirigente de IU.Rosell no ha dejado de estar vinculada a Podemos pese a no ser diputada. A finales de 2018,con el PSOE para ser vocal del GGPJ con el aval de la asociación judicial Jueces para la Democracia. No obstante, finalmente su nombre se cayó de la lista de elegidos para el órgano de gobierno de los jueces.El asunto que dio origen a la querella que acabó con la primera etapa de Rosell en la política institucionalFue entonces cuando la Fiscalía de Las Palmas hizo público que había abierto una investigación "disciplinaria" a la magistrada tras recibir en un sobre anónimo la copia de un contrato por el cual la UD Las Palmas compraba al periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, los derechos de una licencia de FM por 300.000 euros. La Fiscalía pretendía averiguar si la jueza, sabiendo que Miguel Ángel Ramírez hacía negocios con Sosa, había incumplido su deber de abstenerse de instruir contra él una causa por fraude a Hacienda.El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la investigación del Ministerio Público al entender que carecía de competencias, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió no tomar ninguna medida disciplinaria contra Rosell. Pero entonces, el entonces ministro Soria decidió llevar el asunto al Supremo presentando una denuncia contra la jueza,por haber afirmado durante la campaña que era Soria quien estaba tras la investigación de la Fiscalía.De hecho, algunas fuentes de Podemos consultadas porentienden que la vuelta de Rosell tiene ciertos "riesgos" para el partido porque, pese a que el tema terminase jurídicamente sin sanción para la jueza, entienden que era evidente que debía abstenerse en un asunto que afectaba directamente a su marido.Mientras tanto, el sustituto de Rosell en su juzgado de instrucción de Las Palmas volvió a tomar declaración al empresario Miguel Ángel Ramírez en su procedimiento por fraude fiscal, y el presidente de la UD Las Palmas aseguró entonces que había financiado durante años negocios periodísticos vinculados a Carlos Sosa, pareja de Rosell. Soria aprovechó esa declaración para ampliar su querella contra la jueza y el Supremo la admitió a trámite, por lo que Rosell, acusada entonces ante los tribunales de cohecho y prevaricación,en las elecciones de 2016.No obstante, con Rosell ya fuera del Congreso, Ramírez confesó haberse reunido con el juez Salvador Alba –el que instruyó el caso contra la magistrada– antes de prestar declaración, y facilitó una grabación en la que Alba le decía lo que tenía que declarar para, supuestamente, perjudicar a Rosell. Y, mientras la querella contra la jueza terminó siendo archivada,por parte del CGPJ y se enfrenta a un próximo juicio acusado de haber manipulado la instrucción contra Rosell.