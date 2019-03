'#StopVox': convocan una manifestación contra el partido ultra este sábado en Barcelona

Publicada el 18/03/2019 a las 13:22 Actualizada el 18/03/2019 a las 14:21

Unas 200 entidades, convocados por Unitat contra el feixisme i el racisme,, al que ven como el actual exponente del racismo y la xenofobia en España.En rueda de prensa este lunes, el miembro de Unitat contra el feixisme i el racisme David Karvala ha explicado que se trata de unaque se reproduce en varias ciudades de España y países, y que han decidido centrar la manifestación en Vox porque ""Ahora hay que señalar a Vox, y esto no quiere decir que sea el único problema. A Pablo Casado PP ) no sé qué le pasa, pero", ha asegurado.Karvala ha vinculado el auge de Vox a un incremento de agresiones racistas, homófobas y machistas:Así, ha llamado a señalar a los integrantes de Vox para acabar con su éxito, como defiende que ocurrió con(PxC): "En las municipales de 2015 se los eliminó de todos los ayuntamientos donde tenían grupos fuertes. Pasaron de 67 a 8 concejales y a los que quedaron no se les señaló".También ha señalado queservirán para condenar la reciente matanza ocurrida en Christchurch (Nueva Zelanda) contra la comunidad musulmana.La marcha, prevista para las 17.00 horas del sábado en, discurrirá bajo el lemapor el paseo de Gràcia de la capital catalana hasta la confluencia con la Gran Via, donde se realizarán los parlamentos y habrá una actuación musical.Han acudido a la presentación, entre otros, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; los diputados de ERC en el Congreso Joan Tardà y en el Parlament Najat Driouech, y la concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant, además de representantes de entidades.Entre las organizaciones adheridas, que hasta este lunes son 195 "de todo tipo desde las enormes hasta las más locales y de base", figuran ERC, la CUP, BComú, CC.OO. de Catalunya, CGT de Catalunya,, la ANC, ICV y EUiA.