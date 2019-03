Xnet carga contra la tendencia "liberticida" de los gobiernos en la lucha contra las 'fake news' y propone mejoras en transparencia

Publicada el 20/03/2019 a las 12:37 Actualizada el 20/03/2019 a las 14:03

Investigadores y miembros de Xnet en la presentación del informe 'Fake you'.

La batalla contra la desinformación comienza a librarse a nivel mundial y en buena parte de las instituciones europeas. Sin embargo, estamos hoy ante "". Así al menos lo afirma Simona Levi, activista y fundadora de la plataforma Xnet, que este miércoles ha presentado el informe Fake you, un análisis que pone la mirada sobre el problema de la desinformación, la respuesta global y sus consecuencias. Una situación, describe la activista, "mucho más grave de lo que parece" que sin embargo no está siendo abordada de manera adecuada por los gobiernos.La organización cree errónea la forma de encarar el problema y critica las cotas a la libertad de expresión que suponen legislaciones como las de Francia o Alemania . Considera que la responsabilidad no debe recaer solamente en las plataformas digitales, sino que se trata de un problema que atañe también a, que son, "desde el origen de los tiempos, los grandes productores y viralizadores de fake news y desinformación".Los autores del informe apuestan por mejorar la transparencia y los sistemas de verificación como herramienta eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Los partidos políticos, sostienen, deben publicar "el origen de la información que se difunde, a quién se dirige, por qué", así como desglosar detalladamente el "coste de sus campañas de comunicación", especialmente en los procesos electorales. Debe existir una "" siguiendo el modelo del método científico, que ha contado "tradicionalmente con un estricto sistema", al que se suma "el control y la penalización en caso de comprobarse que exista fraude con la información en los resultados de la investigación".En este escenario, se hace igualmente necesario un análisis en torno a la. Para los miembros de la plataforma, resulta fundamental identificar a los "promotores y los amplificadores de comunicaciones de contenido electoral, político o de interés general", pero además sería requisito revelar aspectos relativos al gasto efectuado o los criterios de selección de los destinatarios de la comunicación.Frente a la legislación que han comenzado a gestar gobiernos de todo el mundo, la plataforma propone la construcción de un ", para acabar con la impunidad de los grandes fabricantes" de noticias falsas, en lugar de "acallar las voces críticas y aumentar el control sobre la población", tal y como pretenden los gobiernos mediante los modelos que plantean. Las medidas esbozadas por Xnet son el primer paso de todo un camino que empiezan a recorrer ahora y que, aspiran, tomará forma de proposición de ley para entrar en el Congreso durante la próxima legislatura.