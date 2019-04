El PP denuncia en un vídeo bajo el título 'DecretazOtegui' que EH Bildu apoye los decretos del Gobierno

Publicada el 03/04/2019 a las 21:10 Actualizada el 03/04/2019 a las 21:11

@pablocasado_: “Hemos visto que a Sánchez también le valen y necesita los votos de Otegi y los herederos de ETA; no vamos a tolerar que se pacte con ellos simplemente para pagar a costa de nuestros impuestos unos decretos demagógicos”.#DecretazOtegi pic.twitter.com/eya24lfPlq — Partido Popular (@populares) 3 de abril de 2019

@pablocasado_: “Mientras Sánchez negociaba con Otegi la aprobación de los reales decretos, nosotros vamos a modificar el Código Penal para prohibir la convocatoria de homenajes a etarras que salen de prisión”.#DecretazOtegi pic.twitter.com/t9lUu4ny7W — Partido Popular (@populares) 3 de abril de 2019

Elbajo el título 'DecretazOtegui'y ha lamentado la "irresponsabilidad" y el "electoralismo desmedido" de Pedro Sánchez y su Gobierno al llevar a cabo "una instrumentalización reiterada de las instituciones" como la Diputación Permanente del Congreso, informa Europa Press.El partido liderado por Pablo Casado denuncia así en un vídeo publicado en redes sociales de poco más de 30 segundos que el Gobierno ha aprobado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. En el mismo,que la formación liderada por Arnaldo Otegi, "que no ha condenado los asesinatos de ETA ni colaborado en el esclarecimiento de 300 crímenes", sea la que decide e inclina la balanza para la convalidación de los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez.Además, carga contra la "" y el "" desmedido de Pedro Sánchez y su Gobierno por estar llevando a cabo una "instrumentalización reiterada" de las instituciones como la Diputación Permanente del Congreso.Previamente, el PP había criticado en redes sociales este apoyo yes la única alternativa para evitar que los "asesinos de ETA" gobiernen España. "¿Quieres que los asesinos y terroristas de ETA gobiernen en España?", ha señalado el PP en un mensaje en su perfil de Twitter. Para Génova "la única alternativa" para que Sánchez "no pacte con Otegi" es votar al PP en las próximas elecciones generales del 28 de abril.Además, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha preguntado "hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar quecomo Otegi le salve sus decretos". Durante un acto en La Laguna, ha reiterado que "la única alternativa a la alianza de Sánchez con Torra, Otegi e Iglesias" es su partido, al tiempo que ha exigido que no se instrumentalicen instituciones como la Diputación Permanente.El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi , anunció ayer en una rueda de prensa quela validación dedel Gobierno central del PSOE. Según explicó el dirigente vasco, estas medidas suponen dar "pequeños pasos en la buena dirección" y dejó claro que cuando Bildu puede modificar las políticas públicas, "mejora la vida de la gente" y, además, "frenan la derecha y al bloque reaccionario" y son "firmes en la defensa de la soberanía nacional del pueblo vasco".