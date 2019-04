Publicada el 14/04/2019 a las 16:48 Actualizada el 14/04/2019 a las 17:21

Duelo ERC-PSC

Día de la república

El candidato número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián , ha pedido este domingo el voto del tradicional votante socialista que esté descontento con el PSC y el PSOE: "Si compartes los valores de la democracia, la libertad, la justicia social y el antifascismo, eres de los nuestros".En el mitin central de la campaña de ERC, en el campus de Ciutadella de la UPF, recogido por Europa Press; ha asegurado que estos descontentos pueden votar a ERC independientemente de su posición hacia la independencia:. Rufián ha señalado que el socialismo, pero que las ha ido ensuciando, a su juicio, cuando ha aceptado que se aplicara el 155 a Cataluña y cuando su líder en Cataluña,, se hizo una foto con el popularen una manifestación en Barcelona.El candidato republicano ha pedido al socialista catalanista con dudas que, antes de ir a votar con la nariz tapada al PSC, se acerque a ERC, y ha dicho que todos y cada uno de los simpatizantes de ERC tienen que dirigirse a ellos y avisarles:. Rufián ha argumentado que captar al votante socialista también tiene como punto a favor "ensanchar" potencialmente la base de partidarios de la independencia, y ha criticado veladamente a aquellos sectores del soberanismo que consideran que sumar a nuevos independentistas es malo o innecesario. "No hay ningún ámbito de la vida y de la política donde ser más sea malo, siempre que no renuncies a quien eres. Ser más es hacer puro junquerismo y es interpelar a todos", ha concluido Rufián, que ha dicho que Junqueras le pidió este sábado ganar las elecciones para derrotar a quienes le tienen en la cárcel.También ha intervenido a través de un vídeo la secretaria general de ERC,, que ha acusado al PSOE de haber sido "muleta del 155 y del fascismo", por lo que ha pedido que no ganen las elecciones, al menos en Cataluña, y que lo haga su partido. "No votéis a partidos acomplejados que no han luchado contra la extrema derecha, que no han luchado por los derechos sociales, que han servido de muleta para tapar la corrupción", ha concluido Rovira, que está en Suiza desde marzo de 2018 cuando decidió no comparecer ante el Tribunal Supremo.En un escenario en que las encuestas apuntan a que ERC y el PSC, el mitin central de los republicanos ha girado en torno a criticar el socialismo y presentarse como la única alternativa en Cataluña para derrotarlo.También ha incidido en esta idea el vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC,: "O gana el PSOE o gana ERC. O ganan los que no han renunciado al 155 o los que defendemos la independencia. O los que se acobardan ante la extrema derecha o la que la combatimos en el Supremo".Más allá de la crítica al socialismo, Aragonès también, recordando que ERC tiene a un presidente fusilado por el franquismo,, y a otro acusado de rebelión,, y esto para él es prueba de la capacidad combativa de la formación. "Somos el mejor antídoto contra la extrema derecha porque somos su máximo enemigo. Somos los mejores contra la extrema derecha: la derrotaremos y la sepultaremos", ha concluido Aragonès, que ha situado a ERC como un partido que no se ha visto afectado por la corrupción.También ha intervenido el presidente del Parlament y dirigente de ERC,, que ha pedido a la militancia de ERC que confíe en las posibilidades de victoria el 28A: "No nacimos para resistir; nacimos para ganar, y ganaremos".ERC ha elegido para su mitin central el, aniversario del día en que el presidentedeclaró la república catalana, y ante unas 700 personas, según datos de la organización, se ha reivindicado como la fuerza catalana con una trayectoria más amplia en defensa del republicanismo.No ha hecho ningún ataque ni ninguna alusión directa, su rival independentista en estos comicios, pero sí ha recordado que ERC lleva mucho tiempo defendiendo la independencia y que su diputado en el Congreso, Joan Tardà, la propugnaba "cuando nadie lo hacía". En el mitin han intervenido también, entre otros, la hermana de la conselleray candidata por Girona,; el candidato por Barcelona,, y lo recientes fichajes de los comuns, y se ha reclamado varias veces la libertad de los presos soberanistas.