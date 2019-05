La mayoría de votantes de izquierdas apuesta por un gobierno de PSOE, Unidas Podemos y PNV, según el barómetro de laSexta

Publicada el 03/05/2019 a las 14:00 Actualizada el 03/05/2019 a las 14:15

Según los datos deldifundido este viernes en Al Rojo Vivo , la mayoría de los votantes de izquierdas (37,5% en total; un 96,2% entre los votantes de Unidas Podemos y un 43% entre los del PSOE) son partidarios de que el PSOE gobierne en coalición con Unidas Podemos, PNV y otros partidos.Sólo un 25,7% considera que los socialistas deberían gobernar junto a Ciudadanos, aunque esa opción, que triunfa entre los votantes del partido naranja (68%) y es respaldada por los votantes del PP (44,6%), no cuaja entre los electores del PSOE, siendo apoyada por un 13,1%.La tercera opción es un gobierno en solitario del PSOE, respaldada por un 22,6% y segunda opción de los votantes socialistas con un 41,4%.El Barómetro también establece que la mayoría de los españoles (63,3%) valora de forma positiva el resultado salido de las urnas el pasado 28 de abril frente a un 33,9% que lo valora de manera negativa y un 2,8% que no sabe o no contesta.El Barómetro de laSexta es una encuesta realizada para la cadena por el Instituto de investigación y marketing, en la que quedan reflejadas las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.