Eguiguren considera a Josu Ternera clave en el fin de ETA: fue un "héroe de la retirada"

Publicada el 16/05/2019 a las 13:19 Actualizada el 16/05/2019 a las 13:54

Fin de ETA

El expresidente del PSE-EEcree que el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea,, fue uno de los artífices del fin del terrorismo de ETA, lo que se denomina "héroe de la retirada" en términos de resolución de conflictos. Tras apuntar que, durante su negociación con la banda, vio que Urrutikoetxea "quería acabar la historia de ETA" y le dijo que, ha considerado que, a pesar del papel que jugó, "las leyes son las leyes".En declaraciones a Europa Press, Eguiguren ha señalado quedel terrorista este jueves en Francia. "Supongo que estaba en busca y captura, y lo han capturado. Yo pensaba que, a lo mejor, la Policía o los servicios de seguridad lo habían dejado una vez terminado el terrorismo, porque fue uno de artífices del fin del terrorismo, lo que, en terminología de resolución de conflictos, se llama, ha apuntado.Según ha explicado, en materia de resolución de conflictos, se considera que ", porque iniciarla es fácil". "Creo que Ternera jugó ese papel, pero supongo que tenía órdenes de busca y captura, y se han llevado a cabo", ha apuntado. El exdirigente socialista cree que la detención de Ternera ", y otros cuestionarán la eficacia de una medida así en estos momentos". "Pero, aunque reconozcamos el papel que jugó en el fin de ETA, las leyes son las leyes", ha apuntado.Tras señalar que él no tiene claro "qué causas tiene pendientes" José Antonio Urrutikoetxea, ha afirmado que, mientras ETA negoció con él, antes de ser sustituido por, alias Thierry, del ala dura de la banda, "su postura de acabar con el terrorismo parecía sincera". "Yo vi a un hombre que quería que finalizase la historia de ETA e incluso llegó a decirme que algún día tendrían que pedir perdón", ha manifestado.Jesús Eguiguren ha considerado que él es uno de los que ha propiciado el fin de la banda. En este sentido, ha explicado que su relación con José Antonio Urrutikoetxea, durante las negociaciones,. "Nosotros íbamos a negociar, sabíamos cada cual dónde estaba, nos conocíamos de antes, pero, mientras estábamos negociando, tuvimos siempre una relación cordial y, por su parte, hubo una voluntad de llegar a acuerdos", ha añadido.Eguiguren era parlamentario cuando Urrutiketxea también ocupaba un escaño como representante de, aunque, por aquel entonces, tuvieron "poca relación". "Su detención ha sido una sorpresa. Cuando estos asuntos parecían que estaban ya pasados en el tiempo, a mí personalmente esto me retrotrae un poco a épocas pasadas, tanto el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba —ex ministro del Interior— como esto", ha apuntado.En todo caso, cree que la detención de Josu Ternera no va a incidir en la convivencia de los vascos porque "la situación de Euskadi actualmente, el tema del terrorismo, de la izquierda abertzale y de la convivenciacomo para que un hecho así los altere".