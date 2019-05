Publicada el 20/05/2019 a las 15:06 Actualizada el 20/05/2019 a las 16:42

Un informe pericial encargado por la plataforma de afectados por las primarias de Ciudadanos certifica que el sistema informático de votación utilizado por la formación naranja en sus primariasLos abogados de la plataforma, el bufete madrileño Orbis, estudiarán ahora si el contenido del informe ofrece una base legal suficiente paray pedirle que, entre otras cosas, que la justicia tenga acceso a los ordenadores de Ciudadanos para establecer si ha habido manipulación de los votos en las primarias o si el procedimiento no protege la identidad de los votantes.Los afectados por las primarias, organizados en torno a la Plataforma Dedocracia.es , que asegura representar a más de un centenar de personas entre militantes y exmilitantes de Ciudadanos, encargaron el informe a la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos . Su redactor, el perito Luis Navas, explicó este lunes en rueda de prensa lo poco que han podido establecerque la solicitaron.En primer lugar, que la certificación digital emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) que la formación naranja alega como prueba de la limpieza de la votación no garantiza nada más que que la emisión de un voto que le remite Ciudadanos,Esto es así, explicó Navas, porque los servidores del partido intermedian todo el procedimiento: el afiliado vota a través de los servidores de Cs y la FNMT sólo certifica la información que el partido le remite.Navas subrayó que no. Lo que han conseguido establecer esde primarias. Para asegurarlo sería necesario tener acceso a los sistemas informáticos del partido y eso sólo es posible si el Cs lo autoriza —algo que parece muy poco probable, a la vista del hermetismo con el que la formación naranja ha tratado este asunto— o si la justicia lo ordena para establecer si se han cometido delitos.