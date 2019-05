Sánchez consolida su poder con la mayor victoria del PSOE en unas municipales en los últimos 30 años

Publicada el 26/05/2019 a las 22:48 Actualizada el 27/05/2019 a las 00:31

Aragón a cambio de La Rioja

Victoria europea

El PSOE de Pedro Sánchezcon un 29,4% de los votos y una ventaja de siete puntos porcentuales sobre el segundo partido, el PP, según los datos del escrutinio provisional al 93%.el PP había ganado con el 27,06% y el PSOE se había quedado en un el 25,03%.Es la primera vez que los socialistas ganan con autoridad unas elecciones locales en España desde 1991. En aquella ocasión,consiguió un 38,3%, 12,6 puntos porcentuales más que el PP.Los datos provisionales, por encima del 93% del escrutinio, muestran queen todas las comunidades menos en las cinco en las que el PP se ha situado primero (Galicia, Madrid, Castilla y León, La Rioja e Illes Balears), el País Vasco (el PNV se impuso en las tres provincias), Navarra (Navarra Suma), y Cantabria (el más votado ha sido el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla).En las grandes ciudades, sin embargo,Los socialistas solo gobernaban en seis de los 16 municipios más poblados, las mismas que ahora. Pierden, eso sí, Córdoba, y ganan Gijón. Sevilla seguirá siendo la ciudad más importante con alcalde del PSOE.Enciudad los socialistas no han sido capaces de sumar con Ahora Madrid. La candidatura de Pepu Hernández, flamante fichaje de Pedro Sánchez, se ha quedado en un 14% de los votos, por debajo del 15% de hace cuatro años y pasado del tercer al cuarto puesto, rebajado por Ciudadanos.Jaume Collboni, el candidato del PSC por, ha conseguido duplicar los resultados de 2015 elevar la posición de su partido de la quinta a la tercera posición, peros se ha quedado muy lejos de la Alcaldía.El PSOE conservará, con pactos, las alcaldías deY por mayoría absoluta(donde Abel Caballero ha conseguido un nuevo récord histórico) y, con el liderazgo de Núria Marín.En laslos socialistas han conseguido un resultado agridulce. La suma de fuerzas de la derecha privará asalvo sorpresas, de la Presidencia de Aragón.en cambio, se ha anotado la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Y Guillermo Fernández Vara se ha quedado a las puertas en Extremadura, aunque podrá seguir gobernando presumiblemente con la ayuda de Podemos.tendrá alcance de la mano reconstruir una alianza de izquierdas para seguir gobernando Illes Balears. Lo mismo que el PSOE asturiano, esta vez conal frente de la Presidencia.La pérdida de Aragón ha llegado acompañada de la posibilidad de hacerse con la Presidencia desi el PSOE logra un acuerdo con Podemos (entre las dos fuerzas suman 17 escaños, exactamente la mayoría absoluta, con el escrutinio al 94%). Y de la victoria en, aunque en esta comunidad no está claro que los socialistas sean capaces de sumar para gobernar.En, con el escrutinio al 86%, el PSOE también ha resultado ser el partido más votado, Sin embargo, no está situación de sumar mayoría absoluta con otras fuerzas de la izquierda. En esta comunidad será Ciudadanos, con 11 escaños, quien decida si gobiernan los socialistas o lo hace el PP, que con 31 escaños se ha quedado en segundo lugar.En lasel PSOE también ha ganado con un respaldo del 32,94% y 20 diputados, seguido por el PP con el 20,09% y 12 escaños, según los datos oficiales con el recuento al 95%.La tercera posición es para, con un respaldo del 12,22% y siete escaños, y detrás Unidas Podemos con el 10,12% y seis diputados. Vox saca un 6,22% y tres escaños.la coalición independentista de ERCm, Bildu y BNG que encabeza Oriol Junqueras, obtiene tres escaños; Junts, la marca de Carles Puigemont, logra otros dos escaños; y la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), del PNV y CC, saca el último de los 54 escaños en liza.