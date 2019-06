Publicada el 10/06/2019 a las 09:08 Actualizada el 10/06/2019 a las 11:32

▶ “El PSOE concibe la política como un mercado persa, un reparto de cargos sin ninguna base programática. Está vacío de ideas y solo quiere el poder a toda costa”. @TeoGarciaEgea en @elprogramadear pic.twitter.com/8rbgVpKzQG — Partido Popular (@populares) 10 de junio de 2019

"3,7 millones de españoles nos han dado 42 diputados que son imprescindibles para que haya un gobierno progresista. (...). La única garantía de que haya políticas sociales es que estemos en el gobierno. Nuestros diputados no se regalarán" .@Pablo_Iglesias_ en #LosDesayunos pic.twitter.com/A80Qj7oksC — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 10 de junio de 2019

¿Y no te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra? ¿O que anti-capitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio? ¿Normalidad democrática? https://t.co/eDUwt7KS6H — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 9 de junio de 2019

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este lunes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:, sobre una hipotéticaen la investidura de Sánchez: "Preferiría que lo hiciese Ciudadanos, que está más alejado de nuestras posiciones". Así lo ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox en una rueda de prensa. Sus declaraciones suceden tras la apertura de Díaz Ayuso a una posible abstención del PP para que gobierne Sánchez.anuncia este lunes que mantendrán reuniones cona todos los niveles. El secretario general del PP también ha acusado al PSOE de plantear un "mercado persa" en algunas regiones a la hora de las negociaciones, como en Murcia, donde han ofrecido a Cs la Alcaldía a cambio de la Comunidad. Así lo ha apuntado en una entrevista para Telecinco, en la que el número dos del PP también ha afirmado que PP, Cs y Vox no pueden permitirse "no ponerse de acuerdo".pedirá aentrar al Gobierno al frente de una cartera social. El líder de la formación morada condiciona así la investidura de Sánchez a un gobierno de coalición en el que ocupen ministerios que tengan que ver "con la aplicación de". Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, en la que exige también al líder del PSOE quea las propuestas de Podemos.ofrecesi se abre a, pero "no confía en que sea valiente". Gabriel Rufián, portavoz de la formación independentista en el Congreso, ha lamentado en declaraciones a RNE que el PSOE aún no se haya puesto en contacto con ellos para la investidura, lo que entraría dentro de la "normalidad", al ser ERC "el partido que ganó las generales en Cataluña". "Vivimos tiempos anómalos, no confío demasiado en la valentía de este PSOE pero ojalá podamos hablar", ha manifestado Rufián en la entrevista.propone acomo candidato a presidir laUna de las primeras líneas rojas de la formación naranja para seguir negociando con el PP fue que les dejaran presidir la Mesa, algo que justifican por ser el partido que "más ha crecido". De este modo,expresidente de la Comunidad por el PP y ahora número 13 por Cs,para presidir el órgano parlamentario.Laa gobernar la Comunidad de Madrid ha afirmado en una entrevista para Onda Cero que "vería". Díaz Ayuso justifica así la apertura para "evitar que independentistas y populistas entren en el Gobierno". También se ha referido a la reunión de Cs y Vox de este domingo: "Se han visto y eso es lo importante. Me gustaría que se entendieran porque vamos a pactar cosas y se tienen que ver". En cuanto a la negociación de coaliciones con la formación de Abascal, afirma: "Es pronto para hablar de si Vox entra en el Gobierno autonómico". En otro momento de la entrevista, ha descartado quetenga posibilidades de ser alcaldesa: "Hemos sido los más votados con diferencia y no hay nada en el aire.debe ser el próximo alcalde".niega que se reuniera conpara perseguir negociaciones. Así lo ha afirmado en una entrevista en Espejo Público, a cargo de la coordinación de pactos dentro de la formación naranja. Esto sucede tras el encuentro del domingo entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio en un hotel de Madrid, del que afirman: "Fue una reunión para conocerse, pero no para negociar nada".se enfrentan en Twitter tras laEl candidato a la Alcaldía de Barcelona por BCN Canvi-Cs alertó este domingo en la red social sobre la "" de pactar con la, a cuenta del encuentro del pasado domingo de Ignacio Aguado, candidato de Cs a la Comunidad de Madrid, y Rocío Monasterio, de Vox. Al tuit del ex primer ministro francés respondió Marcos de Quinto, número dos de la formación naranja en el Congreso por Madrid.