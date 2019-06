Sánchez limita la oferta a Iglesias a puestos en la Administración, pero espera que apoye su investidura

Publicada el 21/06/2019 a las 17:08 Actualizada el 21/06/2019 a las 17:09

No responde sobre ERC

Elude responder a la oferta de Casado en Navarra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha asegurado hoy que esperaa pesar de que solo ofrece a este partido representación en la "Administración Pública" frente a la petición de ministerios que ha venido reiterando su líder Pablo Iglesias , según informa Europa Press.El jefe del Ejecutivo ha realizado estas afirmaciones en Bruselas , al término del Consejo Europeo que se ha celebrado ayer y hoy, donde ha reiterado la petición a los "partidos que hablan de", es decir a PP y Ciudadanos, para que se abstengan y sino, que expliquen cuál es la alternativa.Pedro Sánchez ha defendido su oferta a Unidas Podemos afirmando que lleva 12 meses gobernando con la formación morada, pero recordando que no suma con el PSOE mayoría absoluta. Por este motivo, ha dicho, ha ofrecido a Pablo Iglesias un, donde considera a Podemos como "socio preferente"; en el dey en el de la "".En relación con este último punto, Sánchez ha precisado que la formación de Iglesias "tiene todo elen el ámbito de la Administración Pública", estableciendo así una limitación a las aspiraciones de Podemos de contar con ministerios en el Gobierno. Según Pedro Sánchez, esta propuesta que ha realizado al líder de Podemos es "razonable, sensata y ambiciosa" y por ello ha mostrado su esperanza en poder contar con el apoyo de la formación morada en su investidura.El presidente del Gobierno en funciones no ha querido precisar eny tampoco ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre si se sentiría cómodo en caso de salir elegido de nuevo presidente con la abstención de los independentistas, así como si sigue pensando, como dijo en su día, que no son de fiar.En este sentido, se ha limitado a volver a reclamar la abstención de PP Ciudadanos apelando a la vocación del "sentido de Estado" que dicen tener ambas formaciones políticas: "que ejerzan esa vocación de", ha exclamado al tiempo que reclamaba a sus dirigentes que, de lo contrario, expliquen cuál es la alternativa que proponen."Más allá de los grupos parlamentarios –ha argumentado–, lo importante es ser consciente de que las formaciones políticas que tienen la capacidad real de facilitar o de bloquear la investidura" son tres, a parte del PSOE: PP, Cs y Unidas Podemos. Para Pedro Sánchez estos tres partidos tienen una "" de que España "tenga un horizonte de estabilidad, de gobernabilidad" y por tanto, que no se vea abocada a "situaciones que nadie quiere", en referencia a una repetición de elecciones.El jefe del Ejecutivo ha vuelto a reiterar queel pasado 28 abril y por si había alguna duda, lo hicieron "mucho más claro" el 26 de mayo, en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, en las que el PSOE superó el 30 por ciento de apoyo. Su conclusión es que los españoles quieren que el Gobierno lo lidere le PSOE y que la "alternativa es el". "España no se merece estar paralizada cuando no hay alternativa", ha concluido.El jefe del Ejecutivo en funciones ha eludido también responder a la oferta que le ha hechoen la Mesa del Parlamento navarro –que incluye la entrada de Bildu en la citada Mesa– y apoye a Navarra Suma para, de esta forma, contar con los votos de esta formación en la investidura.Pedro Sánchez se ha limitado a explicar que el PSOE siempre ha sido claro con la palabra y los hechos de donde está, es un partido constitucionalista, quey que siempre ha defendido la foralidad de Navarra y lo va a seguir haciendo.