Dolores Delgado lamenta los insultos machistas de Vox contra ella y espera que la Fiscalía actúe

La ministra de Justicia,, como los vertidos contra ella por el portavoz en la Asamblea Regional de Murcia,, que la llamó "puta, tiparraca y embustera", y ha avisado de que "hay artículos del Código Penal donde esta acción encaja perfectamente".Así lo ha indicado la titular de Justicia en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que no va a denunciar al dirigente de Vox a título personal porque se trata de, como es su caso, y que "quien tiene que manifestarse es la Fiscalía"."Es una forma de hacer política basada en la injuria en el insulto., ha apuntado Delgado, que ha señalado que se puede hacer política con "la crítica más dura o el análisis más fuerte", pero "sin insultos" y "con altura intelectual".La ministra de Justicia ha insistido en que la ciudadanía "está cansada de la crispación" y ha acusado a Vox de basar "demasiado" su discurso en temas de género, dirigidos a las mujeres, "con esta violencia verbal"., se ha preguntado.Asimismo, ha llamado a la reflexión sobre los discursos que cuestionan la violencia de género, elque ha dejado ya 1.001 muertas oficiales, un asunto sobre el que "no se puede banalizar"."Tenemos que concienciarnos, y especialmente los que estamos en política sobre este discurso del odio., ha apostillado en alusión a PP Delgado ha apuntado que los dirigentes de estos partidos no se han dirigido a ella tras los insultos de representantes de Vox y ha subrayado queAdemás, ha apuntado que después "pasarse la vida intentando buscar la justicia y persiguiendo a terroristas" en su carrera como fiscal, para ella, es "realmente frustrante" encontrarse con personas queSobre la sentencia del Tribunal Supremo contra La Manada , la ministra de Justicia ha admitido que no le sorprendió. En este sentido ha dicho que los hechos que se recogían en la primera sentencia "definían una acción de agresión sexual" y ha subrayado que el Gobierno quiere que pase a la calificación de violación: "Los hechos eran concluyentes.