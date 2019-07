La negociación entre Sánchez e Iglesias embarranca y el PSOE avisa: si no apoyan la investidura, habrá elecciones

Publicada el 09/07/2019 a las 14:39 Actualizada el 09/07/2019 a las 15:12

Lo intentaron durante casi dos horas pero al finaly ahora, a sólo dos semanas del debate de investidura al que se someterá el candidato socialista, la posibilidad de formar gobierno antes del verano es más remota que nunca.La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, no sólo confirmó en rueda de prensa el fracaso de la negociación sino quedurante las últimas semanas, hasta el punto de acusarles de difundir falsedades sobre la posición del PSOE, como que estén buscando un acuerdo con la derecha o que en una reunión Sánchez les ofreció “dos o tres” ministerios.Según la número dos de los socialistas, Iglesias se ha negado incluso a abrir negociaciones para buscar un acuerdo programático que sirviese base a la formación de gobierno.acusó Lastra.El líder de UP, aseguró, no ha respetado “las tres patas” que necesita cualquier negociación para llegar a buen puerto: la lealtad, la responsabilidad y la confianza. Diciendo cosas como que no se fían del presidente del Gobierno, a pesar de lo cual el PSOE“Soy consciente de la responsabilidad que tengo, perosubrayó. “Cuando el interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tienen ánimo de pacto. Espero que no sea así y que Iglesias no busque impedir por segunda vez que España tenga un gobierno de izquierdas”.Adriana Lastra hizo además especipal hincapié en que la investidura es ahora, en el debate que comienza el 22 de julio, yen referencia a la posibilidad de volver a intentarlo en sepirmbre. “Necesitamos un gobierno que no esté en funciones”, remarcó.En respuesta a las preguntas de los periodistas, no quiso ser tajante a la hora de descartar un acuerdo que evite la repetición de las elecciones, pero sí dio a entender quedespués de negarse durante semanas a hablar sobre la agenda programamática del nuevo gobierno. La última vez, reveló, este mismo martes, al rechazar una reunión de los equipos negociadores de ambos partidos.La versión de UP sobre lo ocurrido es bien distinta. Según fuentes del partido de Iglesias citadas por Europa Press, el presidente del Gobierno en funciones le ha dicho queUnidas Podemos asegura que es Sánchez el que no quiere negociar e intentaTambién recrimina a Sánchez que siga actuando como si gozara de una mayoría absoluta que no tiene y subrayan que su actitud no es sensata. Y le acusan de incoherencia al buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha cuando lo que, a su juicio, necesita la ciudadanía es “certezas y garantías”.En este contexto, y en los pasillos del Congreso, Iglesias pidió al presidente el Gobierno que flexibilice su posición y se avenga a negociar un acuerdo integral de coalición de izquierdas “sin líneas rojas” y que incluya un programa y unos equipos que la doten de estabilidad. Para Iglesias,y “amenazar” con una repetición electoral.El planteamiento de Sánchez de que el Gobierno tiene que ser sólo del PSOE va “ena lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril , aseguró Iglesias, según el cual, “más tarde o más temprano” acabará convenciendo a los socialistas de que “flexibilicen” su posición.“Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el PSOE se mueva” y se abra a una negociación “integral” de gobierno porque “España necesita un gobierno de coalición de izquierdas”, insistió. “Creo que si no es más temprano será más tarde,concluyó.