El PSOE da un ultimátum a Podemos sobre la última oferta que Calvo le ha hecho a Echenique

Publicada el 24/07/2019 a las 14:57 Actualizada el 24/07/2019 a las 15:08

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición se han suspendido al mediodía de este miércoles alentre las dos partes, ha informado Europa Press.Según informaron fuentes socialistas, no se ha producido un receso de la reunión para comer, como había anunciado Podemos, sino que la vicepresidenta en funciones,Fuentes socialistas admitieron a Europa Press que esa oferta de Calvo a Echenique se puede entender como un ultimátum.Previamente, Podemos había trasladado que no hay "novedades" en la oferta que le ha hecho el PSOE este miércoles para intentar cerrar un gobierno de coalición y avisaba de queAsí lo han comunicado desde el partido morado durante lo que ellos entienden como un receso en la reunión que desde este miércoles por la mañana mantienen los equipos negociadores de los morados y los socialistas."Lamentablemente no hay novedades", señalan fuentes de Podemos, que insisten en su reclamación de obtener "", pero añaden que el PSOE "no está dispuesto a compartir ninguna competencia social". Su intención es poder trabajar dentro del Gobierno para subir el SMI, aprobar un impuesto a la banca, bajar la factura de la luz o extender la educación 0-3 y los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.