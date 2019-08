Podemos tacha de "excusa" la desconfianza de Sánchez y le recuerda su apoyo en la moción de censura y Presupuestos

Publicada el 07/08/2019 a las 18:36 Actualizada el 07/08/2019 a las 19:32

Un "chantaje" para forzar elecciones

Juan López de Uralde y Monedero

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique,entre PSOE y Podemos para pactar su investidura y. De hecho, le ha recordado el apoyo de Unidos Podemos tanto para llegar a la Moncloa en la moción de censura como para presentar este año un proyecto de Presupuestos Generales del Estado."Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia., ha censurado el político morado en un mensaje en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press. Echenique, que fue jefe de las negociaciones con el PSOE previas a la investidura fallida, cree que Sánchez "debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas".Otros miembros de Podemos también han desacreditado las palabras del presidente en funciones en la misma red social. El secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, cree que. "El mensaje de chantaje de Pedro Sánchez no cambia: O hacéis lo que yo digo o a elecciones", ha lamentado.Además, para Juanma del Olmo, la exclusión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como requisito para formar un Gobierno de coaliciónDel Olmo ha reiterado que se trataba de ", ha denunciado en un segundo tuit. Por su parte, el portavoz de Defensa de Podemos en el Congreso, Juan Antonio Delgado, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "diga la verdad" y confiese que está apurando hasta la repetición electoral porque espera mejorar sus resultados."¿Desconfianza? Sánchez, dí la verdad,, ha escrito Delgado en su perfil de Twitter, para añadir: "Cuando te hicimos presidente con la moción de censura no desconfiaste".Por otro lado, el portavoz de Medio Ambiente de UP Juan López de Uralde, después de que Sánchez se reuniera el lunes con ONG ecologistas dentro de su ronda de encuentros para elaborar un programa que presentar a Unidas Podemos."Estoy de acuerdo con las ONGs ecologistas: hace falta un gobierno que haga frente a la emergencia climática.. ¿A qué espera Sánchez para negociarlo?", escribió.Por su parte, el politólogo y fundador del partido morado, Juan Carlos Monedero,"Comienzas poniendo vetos a políticos de otros partidos, continuas negándote a aceptar que para gobernar hacen falta mayorías, haces del rey un mago de película y terminas viendo cómo el PP y Ciudadanos dicen que te pongas de lado por el 'bien de España'. Te lías, Sánchez", ironizó Monedero.