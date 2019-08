La oposición busca llevar a Pedro Sánchez y sus ministros ante el Congreso, haya o no investidura

Publicada el 18/08/2019 a las 16:16 Actualizada el 18/08/2019 a las 16:57

Villegas compara la actuación de Sánchez con la de Torra

El Pedro Sánchez y de buena parte de sus ministros en el Congreso, haya o no sesión de investidura, y siempreel próximo 23 de septiembre. Esas peticiones se debatirán y votarán a final de mes en la Diputación Permanente de la Cámara baja, donde, informa Europa Press.El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplidoy lleva desde el mes de febrero sin someterse a sesiones de control en el Congreso. La Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que se mantiene en activo durante el verano, no acabó de debatir las primeras peticiones de comparecencia que registró la oposición, ya que aún no se habían constituido las comisiones.La presidenta de la Cámara,, prometió convocar unapara debatir y votar todas las peticiones de comparecencia registradas, y ahí tanto el PP como Ciudadanos, previsiblemente con el apoyo de Vox,intentarán forzar la presencia de ministros en el Congreso.La portavoz del Grupo Popular,, ya ha adelantado que para esa Diputación Permanente el PP presentará, pero también del, pues recuerda que tiene pendientey en los que pactaron los nombres de los responsables de las principales instituciones de la UE."El presidente del Gobierno en funciones tiene que venir a un pleno a responder sobre muchísimas cosas y en concreto sobre dos consejos europeos -dijo en una reciente entrevista con Europa Press-. Tiene que venir a dar la cara ante los españoles sobre cantidad de decisiones que no va tomando y otras que sí, como en Navarra".Para el secretario general de Ciudadanos,, el presidente del Gobierno en funciones, por tener el Congreso "cerrado" y. "Torra cerró el Parlament de Cataluña, lo tiene cerrado a cal y canto, y ahora el señor Sánchez aprende rápido de sus posibles socios separatistas y", denunció hace unas semanas en otra entrevista con Europa Press.De momento, el grupo parlamentario tienepara que expliquen en el Congreso qué están haciendo en estos tres meses en funciones desde las elecciones generales del 28 de abril.El Tribunal Constitucional ya sentenció que. Fue a raíz de un conflicto de competencias que planteó el Congreso ante la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy a dar explicaciones en los meses de bloqueo político entre diciembre de 2015 y octubre de 2016.Lasen la Diputación Permanente, ya sea de las formaciones nacionalistas e independentistas, o bien de Unidas Podemos. Y habrán de votarse justo cuando el presidente Sánchez arranque la ronda definitiva con los partidos políticos para saber si, fecha programada para la disolución de las Cortes en caso de que nadie logre ser investido.