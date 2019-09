El PNV duda de que Pedro Sánchez "quiera de verdad un acuerdo"

Publicada el 10/09/2019 a las 10:51 Actualizada el 10/09/2019 a las 10:52

España suma

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha afirmado que no entiende el "calendario de trabajo" para la, en la que cree que "se han juntado el hambre con las ganas de comer", teniendo en cuenta las posturas de PSOE Unidas Podemos . En esta línea, ha manifestado sus "dudas" de que Pedro Sánchez "quiera de verdad un acuerdo" porque, para él, "no es el peor de los escenarios" una repetición de elecciones.En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia , recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha advertido de que hay "mucha gente" afectada por la. "Esto no es un juego. Estamos hablando de las cosas de comer de mucha gente", ha insistido.En esta línea, ha afirmado que no entiende el "calendario de trabajo" del PSOE y ha opinado que, en cualquier caso, "se han juntado el hambre con las ganas de comer". En este sentido, ha censurado que Unidas Podemos diga que "podríamos empezar la negociación en el, cuando fueron ellos los que", lo que supuso "un enorme fallo político".Atutxa ha advertido de que, si no se alcanza un acuerdo y se repiten los comicios generales, "en el mejor de los casos, se tendría gobierno finalizando enero o febrero", lo que "es mucho decir" porque "estaríamos hablando de".La dirigente del PNV ha insistido en que sólo "quedan días" para evitar la repetición de elecciones y ha añadido que Pedro Sánchez "parece que no quiere ir a otra elección que" y, según ha remarcado, "asegurárselo significa trabajárselo".Itxaso Atutxa ha manifestado sus "dudas de que Sánchez, no tanto el PSOE, quiera". En su opinión, "para él ir a elecciones no es el peor de los escenarios".Por su parte, el PNV, ha indicado, "siempre ha puesto encima de la mesa nuestra" y, por ello, "la estabilidad que pedimos para Euskadi también la queremos para el Estado porque nos afecta directamente". No obstante, ha advertido de que los votos del PNV pueden "ser determinantes cuando falten seis votos", pero antes. "Hay que poner un poquito más de empeño", ha reclamado.De este modo, ha censurado que, hasta ahora, "no hemos visto hablar de", sino de "tú me humillas", "quién me ha llamado" o "hemos pasado dos horas hablando de si hay gobierno de coalición", cuando "todavía no saben sobre qué bases".La dirigente vizcaína del PNV ha advertido de que "hay que ver qué significa pasar otra vez por unas elecciones que, por mucho que nos enseñen encuestas como las de ayer, abocarían a" y tras las que ambos "iban a necesitar más compañía".Tras indicar que, a su entender, "los partidos de la derecha no están para negociar absolutamente con nadie", ha considerado que "el PSOE y Unidas Podemos deberían ponerse en la mesillita de noche aquella foto de Colón, que tanto nos horrorizó y que tanto juego político les dio a ellos para hablar dedespués del 28 de abril casi como petición de voto a sus electores y que ahora parece que si pasara sería un mal menor, simplemente ellos no pueden acordar".En relación a la posibilidad de una coalición entre las fuerzas de derecha en fórmulas como España Suma, ha afirmado que le parece "difícil", aunque. En su opinión, "en realidad el PP está buscando como sea, con toda su fuerza, volver a un bipartidismo mucho más fuerte" e intentar "mas ser la única fuerza representante del centroderecha".Por ello, ha afirmado que, si hubiera elecciones, le "queda la duda de si a lo mejor por responsabilidad podrían, como hizo el PSOE".En el caso de Euskadi, le parece "muy difícil" la fórmula Euskadi Suma. "Alejar todavía más a ese voto más moderado que tenían y que, en cuanto vean a Cs Vox dentro de sus siglas, se van a asustar todavía más", ha opinado.