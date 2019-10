Carabanchel amanece con carteles en contra del acto de Vox en Vistalegre: "Santiago Abascal no ha trabajado nunca. ¿Y tú?"

Publicada el 04/10/2019 a las 11:33 Actualizada el 04/10/2019 a las 11:50

El barrio madrileño de Carabanchel ha amanecido este viernes conque Vox celebrará este domingo en el Palacio de Vistalegre con lemas como Santiago Abascal no ha trabajado nunca. ¿Y tú? o Espinosa tiene una mansión de tres millones de euros. ¿Y tú?.Un tercer cartel recoge que Los intereses de los señoritos no son los mismos de los trabajadores. Lucha por tu gente, lucha por tu barrio.es el lema de un cartel que termina con la imagen de una mujer tirando a una papelera el nombre de Vox, cuya "x" final es sustituida por unaVox celebra este domingo un nuevo acto con el que confían en volver a llenar el Palacio de Vistalegre deBajo el lema Plus Ultra, el partido se reúne para ", su soberanía, sus fronteras, sus familias, sus raíces y su libertad frente a la dictadura progre del resto de partidos". El partido liderado por Santiago Abascal consiguió llenar Vistalegre en 2018 conen un acto en el que presentó sus cien medidas para el país en el emblemático escenario donde Podemos ha celebrado sus grandes citas.