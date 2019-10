Podemos acusa a Sánchez de "incendiar más" Cataluña al amenazar con aplicar el 155

Publicada el 04/10/2019 a las 10:52 Actualizada el 04/10/2019 a las 11:19

"No nos costará negociar una coalición con Más País"

La, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , dela situación en Cataluña al amenazar con una artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que"No sirve de nada aplicar el 155, solo para incendiar más la situación de Cataluña y robarle votos a Ciudadanos", ha criticado Montero este viernes en una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press, en la que ha señalado que. "Cuando habla del 155 no está pensando en España y que pueda ser una solución en Cataluña, lo hace", ha denunciado la dirigente de Podemos, que insiste en que "no va a solucionar nada".Ha reiterado ely ha tachado de contradictorio al PSOE, que durante la campaña electoral de abril mantenía que no lo iba a aplicar. "Nunca lo hemos apoyado, ni lo vamos a hacer ahora", ha asegurado.Por otro lado, la dirigente de Podemos ha asegurado que a la formación morada, tras las elecciones del 10 de noviembre para. "Nosotrossi tiene representación parlamentaria y forma parte de un intento de acuerdo con los progresistas", ha manifestado Montero, alegando que a Podemos no le cuesta negociar con los partidos. "Creo que no nos costará negociar con Errejón, ni nos cuesta negociar con los partidos, lo que nos está costando es negociar propuestas políticas", ha señalado la dirigente de Podemos, en referencia a la negociación de investidura fallida con el PSOE tras los comicios del 28 de abril.Sobre la irrupción de Errejón en la política nacional con su formación Más País,. "Creo que es legítimo que las personas se pasen a otro partido o creen uno propio", ha indicado. "Nadie se puede extrañar de quey los ciudadanos serán los que decidan en que lugar estamos cada uno", ha defendido la portavoz de Podemos, al ser preguntada por las críticas de miembros de En Comú Podem que acusaron a Errejón de "paracaidista político". Así, ha restado importancia a la marcha de la senadora de Adelante Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, para formar parte de Más País, pues considera que los partidos "no son las direcciones de la gente" y es lo común en democracia., ha señalado.