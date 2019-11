Sánchez, al independentismo: "Si no hacen autocrítica difícilmente puede haber diálogo"

Publicada el 03/11/2019 a las 12:47 Actualizada el 03/11/2019 a las 13:22

✔️Consolidar el crecimiento y el reparto justo de la riqueza

✔️Una política ejemplar que recupere la confianza de la ciudadanía

✔️Resolver la crisis de convivencia en Cataluña



Estas serán mis prioridades.

Os dejo la entrevista de hoy en @LaVanguardia: https://t.co/ORakVPtbeQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2019

Jornada de reflexión en Cataluña

Campañas para desmovilizar el voto

La campaña de desmovilización del PP se hace pasar por votantes progresistas para llamar a la abstención del electorado de izquierdas. Es gravísimo. Puede tener consecuencias penales.

Sueñan con el “no votarán”. Respondamos el #10N votando por un Gobierno fuerte. #L6Npedrosánchez pic.twitter.com/cUDu3UB6dX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 2, 2019

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez , ha pedido al independentismo que haga autocrítica: "", aunque cree que son unas premisas que el independentismo no está dispuesto a cumplir.En una entrevista este domingo en La Vanguardia recogida por Europa Press, Sánchez ha afirmado que es llamativo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra , exija diálogo. "En el momento en que el presidente Torra no descarta la vía unilateral, no condena sin ambages la violencia, pone en solfa la labor de las fuerzas de seguridad ante los ataques de los violentos, hay poco de qué hablar", ha asegurado.Ha calificado al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès , de, aunque ha sostenido que ERC forma parte del Govern y les ha acusado de estar alineados con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.Sánchez ha apuntado que"porque eso significaría que hay una buena noticia, que han condenado sin ambages la violencia, que ha reconocido la legalidad democrática y a la otra parte de la sociedad catalana que no es independentista".Ha asegurado que, ha calificado su actuación en las protestas tras la sentencia de "muy positiva y esperanzadora", y ha defendido su profesionalidad para garantizar la seguridad y la libertad.Al ser preguntado por una, Sánchez ha advertido de que "deben saber que las consecuencias penales de ese tipo de actuaciones son muy importantes", y ha explicado que contemplan cualquier tipo de escenario.El candidato a la presidencia ha afirmado que una de sus prioridades si repite en el cargo es, y ha reprochado que la reunión de Pedralbes con Torra fue "manipulada por el independentismo". "Pactamos una declaración y el señor Torra aparece con un papel y pone todas las cosas que dice sobre el Estado opresor... Pero lo importante es establecer las bases de la confianza y el diálogo. Estoy convencido de que se va a conseguir", ha destacado.Idea que también mencionó el sábado en una entrevista en La Sexta Noche en la que también advirtió a Torra de su deber dedel 10 de noviembre en Cataluña. En todo caso, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España va a "garantizar el normal discurrir" de la jornada.El líder del PSOE ha vinculado ela esta causa, tras el frustrado procés. También ha advertido del deseo que tiene el independentismo "más recalcitrante" al que, en su opinión, le interesa que gobierne la derecha porque eso les ayudaría a recuperar adeptos a su causa, como ocurrió durante los 7 años de Gobierno de Mariano Rajoy, cuando elUn Ejecutivo con las tres derechas sería, bajo el punto de vista de Sánchez, "una factoría de hacer independentistas", por lo que ha reivindicado la "firmeza" y la "templanza" que su Gobierno está poniendo en práctica en Cataluña, unido a una tarea de "prevención" que, en su opinión, Rajoy no hizo.Durante la misma entrevista en laSexta, el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, ha advertido al PP de que su campaña física y en redes sociales encaminada aSánchez ha asegurado con rotundidad que, consistente en hacerse pasar por votantes desencantados que intentan convencer a otros de que no vayan a votar o, si lo hacen, que no apuesten por el PSOE.Sánchez haeste hecho, que el PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) solicitándole que dé curso al Ministerio Fiscal para que proceda en torno a unas acciones que pueden ser constitutivas de delito. Aunque los conservadores se han desvinculado de esta campaña, Sánchez insiste en que se demuestra que en el PP