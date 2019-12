La Mesa del Congreso no acepta ninguna de las fórmulas propuestas para dividir el Grupo Mixto por no cumplir los requisitos

Publicada el 13/12/2019 a las 13:43 Actualizada el 13/12/2019 a las 14:06

Las coaliciones de Coalición Canaria y UPN impiden una "España plural"

Decisión política o jurídica

Efectos secundarios

Laha acordado por unanimidad, ni elque han presentado Junts BNG , ni el deimpulsado por UPN Coalición Canaria , el, y ha optado por dar un breve plazo hasta el día 20 para explorar otras posibilidades.El órgano rector de la cámara sigue así el criterio de los letrados, que en un informe recogido por Europa Press ya habían avisado de que. El Reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, requisito que cumplen. Hay una segunda vía para constituir grupo propio:, caso de Ciudadanos , o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como ocurre con PNV, ERC y Bildu, que cuenta con grupo propio por primera vez.En este contexto, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) –que son los de la coalición Navarra Suma–, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC) y Teruel Existealegando que suman cinco escaños y que todos ellos superan el 15% en sus respectivas circunscripciones.Sin embargo, los letrados no apoyaron esta fórmula porque incumple el Reglamento. Por un lado, su informe recuerda que la diputada de Coalición Canaria,, y la alianza no llegó al 15% de los votos en el archipiélago. Y por otro, cuestiona que, lo que contraviene el reglamento.Por su parte, Junts se alió con Más País, Compromís y BNG paraargumentando que, entre todos, superan el mínimo de cinco diputados y el umbral del 5% nacional. Pero los letrados, no avalan esos datos yLa decisión final quedó en manos de la Mesa del Congreso, que este viernes ha desechado ambas fórmulas y abierto un plazo hasta el día 20 para alegaciones de los afectados antes de que tomar una decisión en firme. ", pero se ha abierto un nuevo plazo para nuevas propuestas de grupos que se puedan presentar conforme al Reglamento", ha resumido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.Vox ha puesto reparos a este nuevo plazo. Su diputado Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto, lo considera "extraño" porque entiende que las alternativas se han "agotado", no ve más "posibilidades legales", y entiende que, y que ellos verán cómo se organizan. "Estamos en contra de que se inventen fórmulas imaginativas para acabar contraviniendo el reglamento –ha afirmado–. No se puede invocar una supuesta necesidad de superar el hecho de que haya 21 diputados en el Mixto para crear grupos paralelos de una manera bajo cuerda, porque eso es fraude de ley".El PP también ha votado en contra alegando que el plazo, conforme al reglamento, acabó el día 11 al cumplirse los cinco días desde la constitución de la Cámara, y ahora sólo cabía dar un poco de tiempo para presentar alegaciones sobre las propuestas realizadas. "Algunos han tomado esta decisión para temas políticos, no con criterios jurídicos", se ha quejado Ana Pastor.En todo caso, la prórroga fue aprobada con los votos de PSOE y Unidas Podemos, que tiene la mayoría (seis de los nueve miembros de la Mesa), ya que ellos sí son sensibles a las dificultades operativas que supondría tener en el Congreso un, algo inédito hasta la fecha.Como consecuencia de esta decisión, al estar en el aire el número definitivo de grupos parlamentarios en esta XIV Legislatura, el Congreso tiene que posponer el reparto de escaños en el hemiciclo ni la distribución de despachos en las dependencias parlamentarias.El PP también planteó crear ya las comisiones parlamentarias, pero no habiendo un listado cerrado de grupos parlamentarios, tampoco se podrá cerrar el número de integrantes y, por tanto, aún no pueden constituirse.