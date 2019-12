Once ríos de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora se encuentran en alarma y 38 estaciones en alerta

Publicada el 22/12/2019 a las 12:08 Actualizada el 22/12/2019 a las 12:44

Consejos

El temporal remite en Andalucía y deja a su paso un muerto y más de 1.800 incidencias

La lluvia deja 327 litros de agua en 24 horas en

(Cádiz), el segundo registro a nivel mundial

60.000 hogares gallegos se encuentran sin electricidad debido al temporal

Fabien

Galicia recupera la normalidad en aeropuertos, trenes y carreteras, aunque persisten las incidencias

Un total dey otras 38 estaciones de aforo en estas provincias en situación de alerta, según el último parte de aforos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), informa Europa Press.En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se encuentran en alarma enel Arlanzón, a su paso por la estación de Celada del Camino, y en la provincia de León el Esla, en la estación de Benamariel 2, y el Órbigo, en la estación de Cebrones del Río.En la provincia dese encuentran en la misma situación el, Arlanza, a su paso por Quintana del Puente; el Carrión, en Villoldo y Palencia; y el Pisuerga, en la estación de aforos de Salinas de Pisuerga y Cordovilla.En la provincia dese encuentra en alarma el Pisuerga, a su paso por Cabezón de Pisuerga y la capital, y en la provincia de Zamora el Esla, en la estación de Bretó; el Órbigo, en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa; el Tera, en la estación de Puebla de Sanabria; y el Valderaduey, en la estación de Villárdiga.Además, en distintas estaciones de aforo de las cinco ya mencionadas provincias, junto con los ríos citados,de la Comunidad.Así, en primer lugar señala que hay quelo antes posible, especificar la zona dónde se encuentra, las zonas que están afectadas, el nivel de agua, el número de personas afectadas y la posible evolución.Es convenienteque pueda ser arrastrado por las aguas, así como, ha apuntado Protección Civil.Además, ha apuntado que es importante, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes. También hay queo permanecer en sitios bajos.Si se está en uny se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua. En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas. Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y hay dificultades para abrir la puerta lo aconsejable es salir por las ventanillas.En el caso de que la inundación sea en la calle o en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas, que a menudo arrastran barro y piedras, ha agregado Protección Civil.El temporal de viento y lluvia que ha afectado a toda Andalucía desde la madrugada de este pasado jueves ha empezado ade la Península que ha provocado que Emergencias 112 Andalucía haya gestionado desde su inicio, incluido elsu vehículo por una riada en Huéscar (Granada).El número único de emergencias ha coordinado 75 incidencias las últimas doce horas, entre las 18.00 horas del sábado y las 6.00 horas de este domingo, en toda la región, especialmente en las provincias orientales. Jaén ha registrado 34 avisos, seguida de Almería (16), donde las condiciones meteorológicas adversas obligaron al cierre del puerto dos horas, entre las 21,30 y las 23,30 horas de este sábado y Granada (11), según ha informado el 112 en un comunicado.Las provincias más afectadas durante el temporal han sido Sa barrer de oeste a este la comunidad, seguida de Jaén (477), Córdoba (283), Huelva (114), Cádiz (109), Granada (92), Almería (85) y en último lugar Málaga, provincia en la que los efectos de la borrasca Elsa solo ha ocasionado 51 avisos.La mayoría de las, que ha provocado desplazamientos de los servicios de emergencia para intervenir en la caída de árboles, ramas, mobiliario urbano como farolas, señales de tráfico o vallas, y retirar adornos navideños que han caído en calles y calzadas de numerosos municipios.La lluvia ha causado, asimismo, avisos por incidencias de tráfico, especialmente por la acumulación de balsas de agua y lodo en carreteras secundarias, especialmente de la provincia de Jaén, además de incidencias en toda la comunidad relacionadas con la lluvia por anegaciones parciales de bajos de viviendas, garajes y locales comerciales, sobre todo al inicio del episodio en municipios como Nerva (Huelva).El fenómeno meteorológico adverso que se ha prolongado durante tres días ha generado, asimismo, avisos de anomalías en servicios básicos en el suministro de electricidad, telefonía o saneamiento en varias localidades, como Colomera (Granada), en la pedanía de La Zarzuerla en Tarifa (Cádiz) o en Fernán Núñez (Córdoba).GrazalemaEl municipio de, en la Sierra de Cádiz, ha registrado, lo que supone un récord ya que este sábado la localidad gaditana fue el segundo lugar a nivel mundial medido en una estación meteorológica, solo por detrás de Ondangwa en Namibia.Además,y en general, según ha señalado a Europa Press fuentes de la Junta, que han destacado que las lluvias en la provincia, afortudanamente,a destacar.Según ha señalado el, Daniel Sánchez, las lluvias de Grazalema llenarán los embalses de la Cuenca del Guadalete (Zahara y Bornos), mientras que las caídas en la zona de Ubrique llenará los embalses de la Cuenca del Majaceite (Hurones y Guadalcacín). Asimismo, ha señalado que el importante el volumen de agua tiene que llegar en los próximos días a embalses como el de Bornos, que actualmente tiene un bajo nivel y puede estar recibiendo agua durante varias semanas. Igualmente, ha señalado que sigue abierto el trasvase del Guadiaro-Majaceite sin incidencias, donde ya se han trasvasados unos 900.000 metros cúbicos de agua. Este trasvase llena en primer lugar el Pantano de los Hurones y en caso de que haya que desembalsar, lo hace hacia el del Gualdalcacín.Por su parte, Daniel Sánchez ha manifestado que estos datos ", y lo más importante es que la provincia ha tenido suerte y no ha habido incidencias de consideración a causa del temporal".Ya son un total de 60.000 los hogares gallegos que se encuentran sin suministro eléctrico a causa del temporal Fabien, que desde la jornada de ayer ha afectado a toda la Comunidad conen el territorio.A primera hora de la mañana de este domingo, los efectos de Fabien han remitido. Sin embargo, persisten las condiciones meteorológicas adversas y las dificultades de acceso a las líneas eléctricas afectadas, han explicado fuentes de Naturgy.Las zonas más afectadas son la, esta última es la provincia que más ha sufrido los efectos del temporal que se ha instaurado este fin de semana en Galicia.A las 11.00 horas de este domingo,. En total se han producido más de un centenar de incidencias que han provocado todos estos cortes de suministro eléctrico en Galicia tras el paso del temporal Fabien este sábado.Las brigadas, operadores de red y plataforma telefónica de UFD siguen trabajando sin descanso en la resolución del más de un centenar de incidencias que ha provocado el paso del temporal. Naturgy ha explicado que la mayor parte de las incidencias fueron a causa de laocasionadas por el viento. Para atender a los hogares afectados, UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, ha movilizado alrededor de 600 personas entre brigadas, operadores de red y de la plataforma telefónica. El despliegue de UFD incluye más de 170 vehículos, 45 camiones y 130 electrógenos con el fin de agilizar la reposición del suministro eléctrico. Estos servicios suponen un refuerzo de equipos para atender las incidencias de este fin de semana.Además, este domingo se han incorporadopara apoyar a las brigadas que trabajan, fundamentalmente, en las zonas montañosas de las provincias de Lugo y Ourense. Mientras duren las condiciones meteorológicas adversas, el suministrador continuará con sus dispositivos desplegados y atenderá todos los problemas hasta que se normalice la red de distribución eléctrica.La alerta se mantiene en nivel naranja en todo el litoral y en el interior de la Comunidad está activada la alerta amarilla por rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Ante estas circunstancias, varioshan sufridoen Alvedro (A Coruña), Lavacolla (Santiago de Compostela) y Peinador (Vigo).En cuanto a la, fuentes de Adif han destacado a Europa Press ladespués de las múltiples incidencias que provocaron este sábado, la mayoría relacionadas con caídas de árboles y otros objetos.Por su parte, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) también han asegurado que toda la red viaria gallega se encuentra en una situación de normalidad. No obstante, siguen apareciendoen algunas carreteras secundarias por la caída de árboles y otros objetos sobre el firme. La más "importante ahora mismo" se ha producido en el municipio lugués de Baralla, en el tramo de carretera que une la salida 469 de la A-6 con la N-VI. Allí se ha caído un árbol que ha obligado a cortar el tráfico hasta que se consiga retirar el obstáculo y recuperar la seguridad de la zona para restaurar la circulación.