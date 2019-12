El Banco de España multa a Avalmadrid con 95.000 euros por incumplir un requirimiento para reducir riesgos

Publicada el 23/12/2019 a las 13:50 Actualizada el 23/12/2019 a las 14:36

Historia de una inspección

El aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso

El Banco de España ha impuesto una multa de 95.000 euros a Avalmadrid por la comisión de una infracción grave sobre disciplina de las entidades de crédito, según una sanción declarada firme por el supervisor financiero. También han sido multados por la misma infracción grave, dos consejeros de la sociedad de garantía recíproca madrileña, la Cámara de Comercio de Madrid, con 38.400 euros, y Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, expresidente de la patronal madrileña CEIM, con 10.400 euros.La infracción se refiere al incumplimiento por parte de Avalmadrid de un requerimiento en materia de control interno que el Banco de España le hizo en 2012, tras una inspección:que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.El Banco de España resuelve así parte del expediente que abrió entonces a la sociedad de garantías, por el que reclama. De momento, sólo ha resuelto sobre la propia sociedad y los dos consejeros citados. El resto estáque han presentado contra las sanciones. La resolución definitiva se conocerá en las próximas semanas. Tanto la Cámara de Comercio con el presidente de CEIM se han beneficiado de. Han preferido no recurrir y abonar la multa.Una comisión de la Asamblea de Madrid investiga las irregularidades descubiertas por esa inspección del Banco de España en Avalmadrid, así como las publicadas porque implican a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Tras una primera inspección a Avalmadrid en 2012, el Banco de España encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de los avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Fue entonces cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de las operaciones., tras detectar gracias a su plan supervisor del año anteriors, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En lospor los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.Por ejemplo,de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total depadecían esta deficiencia. Además, los. Por el contrario, aseguraba el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último,más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe,Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán , y al, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España igualmente descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España son unade las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado., la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid,Como ha publicado este periódico, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL : renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes . Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjerondel aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para queles concedieraque no pudo devolver. Y que finalmente ha sido cubierto en buena parte por la Comunidad de Madrid y Cersa, la compañía pública de reafianzamiento