Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta epidemia en España y en el mundo:

10.08. ¿Cómo evitar el contagio? El Ministerio de Sanidad ha publicado un vídeo interactivo para saber qué hacer y evitar, así, el contagio.

09.27. El Ibex 35 repunta. El Ibex 35 amanecía este viernes con un repunte del 4,83% después de sufrir ayer el mayor descalabro de su historia por el coronavirus y al conocerse las respuestas de los Gobiernos y de los bancos centrales para controlarlo.

09.15. Almeida vaticina "medidas más severas" en Madrid. El alcalde de Madrid ha reiterado la necesidad de que los madrileños eviten los desplazamientos innecesarios y las concentraciones de personas, sobre lo que ha indicado que "habrá que adoptar medidas más severas" para evitar dichas aglomeraciones. "Se debe valorar cualquier paso en función de los escenarios, no debemos descartar ninguno. Yo transmito que no hay un escenario cerrado, otra cosa sería mentir a los ciudadanos. Es importante que todos adoptemos las medidas que se nos están indicados", ha expresado durante una entrevista con Onda Madrid recogida por Europa Press. También ha vuelto a dirigirse a los jóvenes. "Ahora les corresponde a ellos dar una demostración de coraje y entender que no estamos en días de vacaciones, sino en días de compromiso. Tienen que tratar de no contagiarse pero también porque ellos puede contagiar a personas en riesgo", ha lanzado. Por ello ha vuelto a pedir que se realicen "trayectos únicamente imprescindibles y el resto de tiempo quedarse en casa".

08.59. 2.000 contagiados y 40 fallecidos en Madrid. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que la cifra de infectados por coronavirus en la región asciende a casi 2.000 casos y que ya se han registrado 40 fallecidos. Así lo ha adelantado en una entrevista este viernes en esRadio, donde ha precisado también que 190 pacientes con coronavirus se encuentran en la UCI. Asimismo, el consejero ha traslado su agradecimiento al empresario hotelero Kike Sarasola, por ofrecer dos de sus hoteles para el plan de hoteles medicalizados anunciado este jueves, así como a Abel Matutes, que ha ofrecido otro establecimiento, y a Ilunion, que ha ofrecido tres. Ruiz Escudero ha explicado que los hoteles acogerán a pacientes que tienen que estar en aislamiento y no pueden estar en su domicilio, pero no necesitan estar en el hospital. Por otro lado, la Comunidad de Madrid aspira a habilitar 1.000 camas hospitalarias para pacientes críticos, uniendo la capacidad de la sanidad pública y la privada.

08.40. La pandemia supera los 1.600 casos en EEUU con 40 víctimas mortales. El coronavirus deja un balance en territorio de Estados Unidos de más de 1.600 personas contagiadas y un total de 40 víctimas mortales, según datos federales recopilados por la Universidad Johns Hopkins. El estado de Washington, en la costa oeste estadounidense, es el más golpeado por la pandemia con 31 víctimas mortales, seguido por California, con cuatro muertos, y Florida, con dos.

08.30. La esposa de Trudeau, contagiada. Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dado positivo en la prueba para diagnosticar el nuevo coronavirus, por lo que el mandatario permanecerá en cuarentena 14 días. Grégoire Trudeau, que se encuentra "bien", también estará en cuarentena, según ha informado la oficina del primer ministro mediante un comunicado recogido por el diario National Post. Trudeau no se ha realizado aún la prueba por no presentar síntomas. En este sentido, los médicos que le atienden no han identificado ningún riesgo para las personas que han estado con él recientemente.

I have some additional news to share this evening. Unfortunately, the results of Sophie’s COVID-19 test are positive. Therefore, she will be in quarantine for the time being. Her symptoms remain mild and she is taking care of herself and following the advice of our doctor.