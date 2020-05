Publicada el 28/05/2020 a las 08:56 Actualizada el 28/05/2020 a las 10:01

10.10. El Gobierno no descarta una apertura de fronteras "asimétrica" para permitir el turismo en algunas CCAA. El Gobierno no descarta la posibilidad de una apertura de fronteras "asimétrica" para permitir que las comunidades autónomas en mejor situación de control de la pandemia de covid-19 reciban turistas antes que las que van por detrás en el proceso de desescalada. "Nosotros no excluimos la posibilidad de que se pueda hacer esa apertura de manera asimétrica, como asimétrica está siendo la desescalada", ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. En todo caso, ha recalcado que lo importante para ello es decidir los criterios que permitan esa apertura, algo que el Gobierno quiere pactar con los socios europeos. "Se podría imaginar una apertura asimétrica de la movilidad dentro del espacio Schengen, pero lo importante no es eso sino los criterios", ha argumentado.

09.45. El IPC ahonda su caída en mayo hasta el -1% por las gasolinas y el efecto covid-19. El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó cambios en mayo en relación al mes anterior, pero recortó tres décimas su tasa interanual, hasta el -1%, su mayor tasa negativa desde mayo de 2016, según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este desplome de tres décimas, el IPC interanual encadena cuatro meses de retrocesos y suma dos meses en tasas negativas. El organismo estadístico ha atribuido la disminución de la tasa interanual del IPC al abaratamiento de los carburantes y combustibles, frente a la subida de precios que registraron en mayo de 2019.

09.25. La pandemia de coronavirus deja 355.701 muertos y 5,6 millones de contagiados en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 355.000 víctimas mortales y más de 5,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos registrando 18.300 positivos en las últimas 24 horas, la cifra más baja de contagios diarios desde el 27 de marzo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 5,6 millones de casos y 355.701 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 2,35 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 391.508 personas curadas, seguido por Brasil, con 166.647 pacientes salvados, y por Alemania, con 162.820.

09.05. Nissan confirma el cierre de la planta de Barcelona, con cerca de 3.000 empleos directos. El fabricante japonés de automóviles Nissan, como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo, ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona, lo que supondrá el recorte de los cerca de 3.000 puestos de trabajo directos con los que cuenta la instalación, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dicha fuentes indicaron que la compañía ha comunicado esta mañana de forma oficial al Ministerio su decisión de poner fin a su presencia en Cataluña, donde opera una planta de producción de vehículos en Barcelona, así como una planta de prensado en Montcada i Rexac (Barcelona) y un centro de logística y otro de desarrollo en El Prat De Llobregat (Barcelona). La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este jueves que "se han ofrecido todo tipo de apoyos, acompañamientos, ayudas y planes" para intentar evitar el cierre de la planta de Nissan en Barcelona, pero que la compañía tiene un plan para "recentrar sus actividades independientemente de los Gobiernos europeos que hayan podido ofrecer".

09.03. Junqueras y Aragonès piden reactivar la mesa de diálogo "cuanto antes" y rechazan el estado de alarma. El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el coordinador de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han pedido reactivar "cuanto antes posible" la mesa de diálogo con Catalunya y han criticado el estado de alarma como herramienta para salir de la crisis sanitaria. En una carta conjunta este jueves en Nació Digital recogida por Europa Press, han insistido en que "es necesario que el Gobierno del Estado recupere la voluntad de diálogo y colaboración entre instituciones que permitió su investidura", porque creen que el diálogo es la mejor manera de avanzar.

08.45. Corea del Sur informa de 79 nuevos casos de coronavirus en un día, la mayor cifra en casi dos meses. Corea del Sur ha informado este jueves de que ha registrado 79 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cifra en 53 días, que ha atribuido a un foco de contagio ubicado en un centro de logística en la ciudad de Bucheon. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades surcoreano, 68 de los nuevos casos son de transmisión local y el cómputo global de casos de coronavirus en Corea del Sur ha ascendido hasta los 11.344, ha informado la agencia de noticias Yonhap.

08.30. Estados Unidos supera las 100.000 muertes por el covid-19. Estados Unidos ha registrado este miércoles 100.047 fallecidos a causa del coronavirus, según el último balance ofrecido por la Universidad Johns Hopkins. La cifra se ha alcanzado pocos días después de que se hayan cumplido cuatro meses desde que se diagnosticó el primer caso de la covid-19 en Estados Unidos, en concreto en el estado de Washington. En cuanto al número de casos registrados, Estados Unidos está cerca de alcanzar los 1,7 millones de positivos, siendo así con creces el país más afectado por la pandemia.